Hamršmíd se vrací k MMA: Nedostatky? Je jich tolik, že si jich radši nevšímám

V prosinci by to bylo pět let od doby, kdy se jeden z nejlepších českých MMA bojovníků rozhodl ukončit kariéru. Jenže nikdy neříkej nikdy. I tohle heslo se rozhodl uplatit Michal Hamršmíd. Ten se v říjnu v rámci galavečera GCF Noc legend vrátí zpátky do klece. „Věřím, že se stihnu připravit,“ hlásí sebevědomě.

Na plný úvazek se věnuje organizaci GCF, pracuje rovněž jako kondiční trenér hokejové reprezentace. I proto se rozhodl pověsit MMA na hřebík, kvůli nedostatku času už ani netrénoval. Jenže po čtyřech a půl letech se rozhodl vrátit. Ještě jednou, teď už prý opravdu naposledy, se do osmihranné klece postaví.

„Připravím se maximálně. Já ani nemůžu moc hazardovat, se svým jménem… Nebo ani ne tak hazardovat, ale prostě jsem se vždycky připravil maximálně, a byť jsem třeba prohrál, nikdo mi nemohl říct ani popel. A připravím se i teď,“ slibuje fanouškům, které svým rozhodnutím rozhodně potěšil.

Jelikož už zanechal i tréninků, je návrat do fyzicky náročné přípravy těžký. A jak mu samotná příprava jde? „Těžce (směje se). Pořádně jsem začal až teď v pondělí. Od konce května trénuji lehce, přibližně dvakrát týdně. Pořádně jsem začal až teď a na konci srpna se do toho opřu víc,“ prozradil svůj tréninkový program.

Přestože se do víru tvrdých tréninků ponořil až tento týden, už si všímá nedostatků, které bude muset do zápasu vymazat. „Těch je právě tolik, že už si jich radši ani nevšímám. Zaměřuju se raději na ty dobrý věci, aby mě to tolik neštvalo (směje se).“

Ještě před měsícem přiznal, že ho v Americe lákají přátele z oboru, aby přijel na tréninkový kemp. Ač ho to lákalo, nakonec se rozhodl připravit pouze v tuzemských podmínkách. „Nakonec jsem si to rozmyslel. Původně jsem tomu zápasu chtěl dát všechno, ale už nemám tak vysoké ambice. Ten zápas si chci užít, samozřejmě se na něj připravím maximálně, ale spíš si dám pár výletů do Londýna na tréninky,“ vysvětlil.

Přestože přípravu začal až nyní, v kondici se udržuje pravidelně a věří, že na žádné potíže v tréninku nenarazí. „Věřím, že se stihnu připravit. Letí to, před chvíli to byly čtyři měsíce, teď už to jsou jen dva,“ říká Hamršmíd.

Přestože je galavečer naplánovaný až na 12. října, je fanoušky hodně sledovaný už nyní. I z toho je Hamršmíd v roli organizátora potěšený. „Já mám z toho velkou radost, ale hlavně kvůli těm klukům, talentům, kteří se tam půjdou předvést. Bohužel tam nemůžeme dát všechny legendy. Tomáš Kužela i Martin Šolc jsou například zranění, Reinders se už vracet nechce. Budu teď ještě mluvit s Láďou Žákem, který mi volal, že by tam chtěl také. Roman Vanický mi také volal, že by měl zájem. Jenže už máme dvanáct zápasů a další nemáme kam dát. Najednou to všechny ty kluky chytilo, je to hrozně pěkný jim to moci dopřát,“ vypráví s úsměvem na rtech.