Na Noc legend se připravuje i Poborský: Soupeře znám, je dobrý ve všem

Na svém kontě má už 69 profesionálních zápasů v MMA a bezesporu se řadí mezi české legendy tohoto sportu. Jaroslav Poborský se do zápasu vrhá po hlavě i ve svých 38 letech, na profesionální scénu zvládl připravit i svého syna Dennise. Poborský se nyní připravuje na galavečer Noc legend, kde se utká s litevským bojovníkem. "Příprava zatím probíhá dobře," hlásí.

O osm let mladší Litevec Saulius Bucius, který v říjnu vyzve Poborského, dokázal vyhrát třináct zápasů, dvanáct jich prohrál a jednou remizoval. Naposledy prohrál v květnu s Kamilem Lebkowskim. "Soupeře jsem se dozvěděl teprve teď, budu bojovat s nějakým cizincem," hlásil ještě minulý týden v rámci otevřeného tréninku Poborský.

Ani český bojovník se známou přezdívkou "Číňan" nezahálí. Zatím poslední zápas měl na konci června, když prohrál s další legendou českého MMA Jaroslavem Pokorným. "V přípravě jsem nějakých pět měsíců, ale za tu dobu jsem měl i pár zápasů, takže jsem v ní vlastně celou dobu," přiblížil svou přípravu.

Soupeře aspoň trochu zná, pamatuje si ho z brněnského galavečera GCF 31, kdy porazil Davida Kozmu. "Viděl jsem ho jednou zápasit, tenkrát v Brně porazil Davida Kozmu. Pomalu se na něho začínám připravovat," hlásí Poborský.

1080p 720p 360p REKLAMA Noc legend se blíží. Bojovníci v čele s Hamršmídem ukázali, jak se připravují • VIDEO Tereza Janovská (Sport)

V rámci přípravy Poborský shání i sparingpartnery, které jsou fyzicky podobné soupeři a sám přiznal, že ne vždycky bývá podobné typy sehnat snadné. "Je o dost vyšší než já, má skoro metr devadesát, takže má opravdu dlouhé končetiny. Umí dávat páky na zemi, Davida Kozmu uškrtil trianglem, ale myslím, že je celkově hodně komplexní. Je šikovnej v postoji i na zemi," všiml si Poborský.

Aby byl připravený na sto procent, plánuje odjet i na přípravný kemp. "Kemp určitě plánuju. Pojedu s naším týmem Pro7Sport. Matúš Juráček odjíždí na měsíc do Polska do Poznaně a my tam za ním asi na týden na přípravu taky pojedeme," řekl.

Jaroslav Poborský se nyní hodně zaměřuje na svého syna Dennise, který v poslední době ukazuje, že jde svému otci v patách. V profesionálním MMA si připsal už čtyři zápasy, všechny vyhrál a nutno podotknout, že má opravdu divácky koukatelný styl a o fanoušky tak ani on nouzi nemá.