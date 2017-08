Pecka pro MMA! Kickboxerka Mašková míří do klece, cílem může být i UFC

Říká se jí „Medojed“, ale otázka, kterou už opravdu nemá ráda, zní „Proč medojed?“ Většinou se snaží odpovídat ve slušných frázích o suverenitě šelmy, ale skutečné vysvětlení je mnohem prostší „Medojedovi je všechno u pr*ele,“ přiznává usměvavá Mašková.

Na Světových hrách v polské Vratislavi dosáhla nejvyššího úspěchu ziskem zlaté medaile v kickboxu. Od té chvíle začala uvažovat, co dál. Nyní je plán jasný, přechází do MMA.

Proč jste se rozhodla vyměnit kickbox za MMA?

„Vyměnit sport, který mě vychoval za MMA? Ne. Neřekla bych, že něco měním. Jen přidávám další disciplínu. V jádru zůstávám pořád kickboxerkou.“

Čeho byste chtěla v MMA dosáhnout?

„Nejvyššího možného vrcholu, samozřejmě. Jak vysoko ten vrchol leží, ale nemám šajna. Prozatím jsem si stanovila cíl postavit se do klece a udělat zápas, za který se nebudu muset stydět.“

Budete směřovat do UFC?

„Možná, možná ne. Když to postupem času budu považovat za cíl, věřím, že se tam dostanu.“

VIDEO: Sandra Mašková ve finálovém zápase na Světových hrách

Máte v tomto sportu nějaké vzory?

„Kdybych to pojala globálně, tak sympatizuju se sportovci, kteří si v sobě ponechají úctu a respekt k soupeři, a to i po zápase. Někdo vyhraje, někdo prohraje, no a co? V tomhle mě zasáhli na XFN 3 Jaroslav „Číňan“ Poborský s Jaroslavem „Juboxem“ Pokorným. Zápas byl neskutečná mela, ale s koncem souboje skončila i veškerá agrese, a zůstal tam jenom čistý respekt z obou stran. Dívalo se mi na to krásně. Co mě dál oslovilo, bylo video z vážení UFC Paige Van Zantová vs. Michelle Watersonová, které si místo vyhroceného strkáni, střihly zábavný battle dance.“

S kým byste ráda porovnala síly?

„Zatím potřebuju porovnat silu nejdřív se svojí psychikou, co se týká klece.“ (směje se)

Na co se v nové sportovní cestě nejvíc těšíte?

„To je jako kdybyste se o Vánocích zeptal malého dítěte, na jaké dárky pod stromečkem se těší. Kdybych věděla, co mě teď čeká, možná bych byla schopna říct, na co z toho se těším… Ale vzhledem k tomu, že vlastně vůbec nemám šajna, do čeho jsem se pustila, nemám na co se těšit. (usmívá se) Jsem spíš zvědavá, jaké dárky si rozbalím.“