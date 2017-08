MMA válečník Kincl: Dokážu, že nadopovaný Boráros na mě nemá

V rámci organizace ACB, která je evropskou variací na UFC, je Patrik Kincl velmi respektovanou personou MMA. Po dlouhé době se ale představí i na domácí půdě. A to už 21. října na akci XFN 5 v pardubické Tipsport aréně. Soupeřem mu přitom bude Francouz Mohamed Sayah, který nedávno převálcoval na akci Oktagon 3 slovenského bijce Gábora Borarose. Právě to je hlavním důvodem, proč Kincl zahraničního soupeře k souboji vyzval. Nejlepší český zápasník velterové váhy tím chce předložit jasný důkaz, že je lepší než Boráros, jehož považuje jen za nafouknutou bublinu. Původně chtěl bojovat přímo s ním a notně jej provokoval ke střetu prostřednictvím sociálních médií, pořadatelé Oktagonu však s takovým duelem nesouhlasili.

Co vás vyprovokovalo k výzvání Gábora Borárose k souboji?

„Já už jsem o tom přemýšlel delší dobu. Hlavním důvodem bylo to, jak z něj dělají umělou hvězdu. Jak jej upřednostňují vůči ostatním daleko talentovanějším a více makajícím klukům. To byl hlavní důvod, proč jsem ho vyzval. Dalším důvodem bylo jeho vyjádření po posledním zápase. Vymlouval se na to, že se připravoval na čtyři různé soupeře. Francouz, který ho porazil, vzal ten zápas dva dny předem. Neměl žádnou přípravu, na rozdíl od Gábora, který věděl tři měsíce dopředu, že se bude prát.“

Reakce na výzvu k zápasu nebyla doteď žádná?

„Ze strany Oktagonu přišlo nejprve vyjádření, že by se to muselo odehrát v rámci jejich akce, protože on je jejich zápasník pod smlouvou. A že já mám smlouvu se zahraniční organizací ACB a českou XFN. To nevím, kde vzali, protože s ACB mi končí smlouva v září a s XFN jsem žádnou smlouvu o spolupráci v té době ještě neměl. Nicméně s XFN jsem v té době jednal a nechtěl jsem dělat něco za jejich zády, tak jsme se domluvili a XFN mě pustilo na tento zápas do Oktagonu. Pak se chvíli nic nedělo, až pochvíli vyšli s prohlášením, že je zápas Boráros versus Kincl vůbec nezajímá.“

Přesto jste si našel cestu jak dokázat, že jste lepší bojovník než Boráros.

„Ano, vyzval jsem jeho posledního přemožitele, Francouze Mohameda Sayaha. A je to pro mě i kariérně daleko zajímavější zápas. Sayah měl kdysi zápas s tehdejší slovenskou jedničkou Matúšem Lainczem, prohrál na body ve velmi vyrovnaném zápase. Takže pro mě je to daleko lepší soupeř, než je Gábor.“

Často zmiňujete, že Boráros dopuje a i proto jej chcete porazit. Jste si tím tak jistý?

„Naprosto! Jsem si stoprocentně jistý. Mám s bojovými sporty zkušenosti přes deset let a vím, jak kluci, kteří dopují, vypadají. A tohle je přesně jeho případ. Já jsem se rozhodl o dopingu přestat mlčet. Dlouhou dobu jsem to spíš přehlížel, ale já se nemám za co stydět. V životě jsem nedopoval. Proč bych to neřekl a neobrátil to ve svůj prospěch? Myslím si, že jinak tu vzniká nebezpečná atmosféra v tom, že spousta lidí uvidí takové kluky na vysoké úrovni a budou si myslet, že to bez toho prostě nejde. Já jsem toho opak. Jsem důkazem, že se na vysokou úroveň bez dopingu dá dostat. Sleduji top zápasníky, kteří vystupují otevřeně proti dopingu a jsou na špici, takže věřím, že to bez dopingu jde. Je to samozřejmě těžší cesta, ale zdravější a lepší. A hlavně fair play.“

Nicméně, co když vás Francouz porazí?

„Prosím, prosím?!“ (směje se)

Je tu mizivá možnost, že se něco stane a nevyhrajete. Změní to váš náhled na Barárosův souboj se Sayahem?

„Já jsem ten zápas viděl. Byly tam momenty, kdy Gábora vyloženě zesměšnil. Například mu zachytil kop, potáhl ho za sebe a ten tam cupital jak nechci říct co.“

Takže na vašem názoru na kvality slovenské hvězdy Oktagonu by vaše prohra nic nezměnila?

„Určitě ne.“

Ale ono k tomu nedojde.

„To je úplné sci-fi.“ (směje se)