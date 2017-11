Ať přijde, zk****syn! McGregor hecuje Mayweathera, chce odvetu v MMA!

Co říkáte na Ring Girls? • ČTK

V Las Vegas to bude v noci ze soboty na neděli velká šou. • ČTK

Conor McGregor se na vážení pustil do Floyda Mayweathera • Profimedia.cz

Do ringu se vrátil po téměř dvouleté přestávce, přijal neobvyklou výzvu a i v padesátém zápase profesionální kariéry zůstal neporažen. • Reuters

Mezi Floydem Mayweatherem a Connorem McGregorem to před jejich boxerským zápasem pořádně vře • Reuters

Válka mezi Conorem McGregorem a Floydem Mayweatherem 26. srpna boxerským zápasem zřejmě neskončila. Irský bouřlivák by se s neporaženým Američanem rád utkal na svém písečku, konkrétně v kleci pro bojovníky MMA. „Co mě štve je to, že ten malý zk****syn je v důchodu,“ prohlásil zápasník UFC na show Q&A v Glasgow.

Devětadvacetiletý Ir sice dostal v boxerském ringu co proto, ale s americkým boxerem ještě neskončil. Ve Skotsku hovořil o různých věcech, mimo jiné o tom, kdo by mu mohl být soupeřem při návratu do oktagonu. V tu chvíli padlo jméno Floyda "Money" Mayweathera.

Zrzavý bijec si říká o odvetu: „Kdybych s ním měl jít podruhé do ringu, vyhrál bych. Nevyzývám ho, jen tady sedím a čekám. Možná mi zavolá a utkáme se podle pravidel MMA, jak mi to říkal před zápasem.“

„Mluvil o boji v MMA, takže pokud chce, pojďme sakra na to! Rád bych ho viděl, jak mi zaklepe na dveře s nabídkou. Ať mě dostane ven a získá si můj respekt,“ pokračoval rozohněný šampion UFC.

McGregor promluvil i o svém bývalém sparingpartnerovi Pauliem Malignaggiovi, kterého vyhodil. Údajně měl z týmu vynášet informace. Před boxerským zápasem v Las Vegas dokonce navštívil tělocvičnu Mayweathera a spekulovalo se, že byl špionem právě pro Američana.

Conor "The Notorious" McGregor by si chtěl účty vyřídit ručně: „Paulie vykládá dost sr***k. Ta krysa jde jen za penězi. Pokud je opravdu takový hamoun, možná bychom toho malého hlupáka mohli dostat do klece,“ řekl rozzuřeně.

Irský zápasník by se rád stal součástí další velkolepé a štědře dotované podívané. Za boxerský souboj s Mayweatherem (prohra technickým KO) mu konto narostlo o neuvěřitelných 150 milionů dolarů.