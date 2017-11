Terminátor Vémola: Ondruše čeká ostuda! Jsem dál, než obyčejní smrtelníci

Válka gigantů se blíží! 7. prosince se na galavečeru XFN 6 v pražské O2 Areně střetnou nesmiřitelní rivalové Karlos Vémola a Petr Ondruš. Na jejich souboj v kleci MMA se těší fanoušci už několik let. A zanedlouho se dočkají. Ač dvaatřicetiletý bijec Vémola nedávno podstoupil operaci krční páteře, ze souboje nechce ustoupit. To potvrdil i v rozhovoru pro iSport TV.

Nezastavitelný. Tak působí Karlos Vémola, legenda českého MMA, první Čech, který se probojoval do UFC. Před několika týdny mu do krčního obratle voperovali kov, přesto chce dál nastupovat do soubojů. Tedy i do několik let očekávané bitvy s vynikajícím kickboxerem Petrem „Píno“ Ondrušem, s nímž se střetne v kleci už 7. prosince v O2 Areně.

VIDEO: Karlos Vémola před soubojem s Petrem Ondrušem uhnout nehodlá

V prosinci bude vůbec poprvé v pražské O2 aréně středem pozornosti oktagon! Velkolepá show nabídne zápasy největších tuzemských bojovníků včetně vrcholu večera v podobě války gigantů – Petra Ondruše a Karlose Vémoly, jehož trénink štáb iSport TV navštívil.

„Jsem krátce po operaci, ale to mě vlastně ohromně motivuje. Protože jsem zvládl víc než běžní smrtelníci,“ komentuje svůj stav odhodlaně Vémola v rozhovoru s reportérkou iSport TV Simonou Kubišovou.

„Že vyhraju, to víme všichni. Jde o to, jak vyhraju,“ říká rázně český terminátor a připomíná, že Ondruše porazí už během prvního kola, jinak by duel považoval za nesplněnou misi. „V momentě kdy ho chytím, nemá vůbec žádnou šanci, bude tam lítat jako hadrovej panák, bude to ostuda pro něj a pro ten sport, že mi takovýho soupeře dali,“ vyhrožuje Vémola.

