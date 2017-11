Conor McGregor: Dejte mi UFC, jinak se do oktagonu nevrátím

V UFC nebojoval od listopadu 2016. Posledními třemi zápasy si vydělal 40 milionů dolarů (870 milionů Kč). V boji proti Mayweatherovi mu byl přislíben šek na 30 milionů dolarů (650 milionů Kč). Konečná částka se ale vyšplhala až k astronomickým 100 milionům dolarů (přes 2 miliardy Kč). A nemá dost.

McGregor při uvedení dokumentu “Notorious“ odhalujícího zákulisí jeho kariéry i osobního života prohlásil, že návrat do UFC podmiňuje vlastnictvím společnosti. „Teď mě musí nalákat, protože jsem bojoval v miliardovém zápase,“ citoval McGregora server celebritynetworth. „Chci vlastnická práva. Chci být skutečným partnerem, stejným jakým jsem byl v boji s Floydem. Byl jsem propagátorem a bojovníkem. Musí to mít pro mě nějakou dohru.“

Irský bojovník má navíc pádný argument – je největší hvězdou UFC všech dob. Z jeho posledního zápasu byl zisk z prodeje vstupenek 17,7 milionu dolarů (400 milionů Kč). Tedy osminásobek částky, které společnost dosáhne z běžného zápasu UFC.

Prezident UFC Dana White přiznal, že pokud si někdo zaslouží spravedlivou nabídku, je to právě McGregor. „Conor je skutečným bojovníkem, je to hvězda první třídy,“ řekl White. „Uděláme férovou dohodu.“

Společnost UFC je jednou z nejsilnějších sportovních organizací světa. Není tedy divu, že má zájem být v čele podniku, jehož hodnota se odhaduje na neuvěřitelné 2 biliony dolarů (44 miliard Kč).

Šance, že White kývne na spolupráci s McGregorem, je velmi vysoká. V poslední době se totiž většině hvězd UFC nedaří. Ronda Rouseyová od listopadu 2015 nevyhrála ani jeden zápas a Jon Jones neprošel již druhým testem na drogy. Dokonce mu hrozí pozastavení činnosti až na čtyři roky.

Velká výhoda McGregora spočívá v tom, že je Whitův plat vázaný k ziskům UFC v budoucnu. Svým návratem do oktagonu by přinesl hromady peněz nejen společnosti, ale i do Whitových kapes. Pokud by ale k dohodě nedošlo, McGregora to může nechat chladným. Od boje s Mayweatherem začal prodávat tréninkový program a zároveň vlastní značku whiskey s názvem “Notorious“.

Na nedávném setkání s fanoušky ve skotském Glasgow dokonce překvapil prohlášením, že se cítí na odvetu a věřil by i ve vítězství. Pravděpodobnost, že by k ní opravdu mohlo dojít, je zatím mizivá. Mayweather totiž po zápasu v Las Vegas potvrdil konec kariéry.