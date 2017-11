Zbláznil se? McGregor napadl v kleci rozhodčího, hrozí mu odebrání licence

Stoupla mu sláva do hlavy? Ani hvězdný Conor McGregor si však nemůže dělat, co chce. Na páteční akci Bellator, což je po UFC druhá nejvyšší zámořská soutěž v MMA, se snažil dostat do klece, aby oslavil výhru kamaráda. Když se ho rozhodčí snažil dostat pryč, ohnal se po něm. Kromě tučné pokuty mu hrozí i odebrání licence.

Velký skandál teď řeší organizace Bellator. Po výhře Charlieho Warda, který v prvním kole porazil Johna Redmonda, se do klece ladným skokem přiřítil dvojnásobný šampion UFC Conor McGregor a Wardův kamarád. Jelikož však nebyl oficiálním členem Wardovy trenérské výpravy, neměl tam co dělat.

Přesto, že je po boxerském duelu s Floydem Mayweatherem irský bojovník stále známější hvězdou, jeho neohlášený vstup rozhodčí vyřešil rázně a z klece se ho snažil dostat pryč, což slavného bojovníka rozlítilo. Začal do rozhodčího strkat a museli ho držet hned tři muži z ochranky.

VIDEO: McGregor strčil do rozhodčího, který se ho snažil dostat z klece:

Už to samotné by na pořádný skandál stačilo, šampionovi to však bylo málo. O chvíli později vyskočil na oktagon znovu, rozhodčí se ho tedy pokusil opět dostat pryč. McGregor se však po něm ohnal pěstí a udeřil ho do obličeje. Ač se nejednalo o žádný velký úder, bude mít irský šampion co vysvětlovat. Kromě tučné pokuty mu totiž hrozí i trest v podobě pozastavení činnosti, či rovnou odebrání licence.

VIDEO: McGregor udeřil rozhodčího:

McGregor se v poslední době dostává do skandálů až příliš často. Řadu fanoušků naštval poté, co na tiskové konferenci k utkání s Floydem Mayweatherem vykřikoval rasistická hesla. Vloni byl zase vykázán z arény v Gdaňsku, když nelegálně dělal čtvrtého rozhodčího Artemu Lobovi, později na jeho soupeře pokřikoval homofobní hesla.

Sám McGregor v kleci nestál už přesně rok. Po své výhře nad Eddiem Alvarezem oznámil, že jeho dlouholetá partnerka Dee Devlinová čeká potomka a do klece se nevrátí, dokud neporodí. Ta mu v květnu přivedla na svět syna Conora Jacka juniora. McGregor se naposledy utkal v ostře sledovaném boxerském duelu s Floydem Mayweatherem, prohrál v desátém kole, oba si za zápas rozdělili přibližně 700 milionů dolarů, tedy přes 1,5 miliardy korun.