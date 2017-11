Pešta míří do Ruska. Veterán z UFC se utká s běloruským bijcem Kudinem

Po svém konci v nejprestižnější MMA organizaci světa se český bojovník Viktor Pešta utká se svým druhým soupeřem. Poté, co v červnu porazil Michala Kita, vyrazí na turnaj do Ruska. Tam se v neděli v rámci galavečera Fight Night Global utká s běloruským bojovníkem Alexejem Kudinem.

Pešta se ve slavné UFC představil jako teprve druhý Čech, organizaci opustil s negativní bilancí jedné výhry a čtyř porážek. Návrat do klece odkládal, nakonec se postavil po pěti měsících během galavečera XFN, kde porazil Poláka Michala Kita.

Po další pětiměsíční pauze předvede své síly znovu. V Rusku si v rámci galavečera Fight Night Global poměří síly se zkušeným Alexejem Kutinem (22-10-1). „Okolo mýho zápasu bylo spoustu nejasností, byl několikrát posunutej a chvílema už jsem nevěřil, že se uskuteční,“ svěřil se fanouškům Pešta na své facebookové stránce. A popsal, jak se na zápas připravoval. „Přípravu jsem absolvoval v tichosti a jako obvykle na Floridě. Nicméně se vracím do Prahy a závěr doladím v Pentě, jako za starých časů,“ napsal.

V pražském Penta Gymu začínal, a tak si znovu zatrénuje pod Danem Bartákem. „Zápas v Rusku pro něj znamená další důležitý krok na případné cestě zpátky do UFC. Stojí před velkou výzvou, protože Fight Night Global patří k nejprestižnějším organizacím a působí v ní mnoho UFC veteránů,“ prozradil Peštův trenér.

A jaké má Pešta proti svému soupeři šance? „Běloruský zápasník Alexej Kudin, který se proti němu postaví, je postojář, což by mělo Viktorovi vyhovovat. Svým způsobem je dobré i to, že se turnaj z Minsku přesunul do Ruska, takže Kudin ztratil výhodu domácího prostředí,“ přibližuje Barták soupeře svého svěřence.

Fight Night Gloval je největší ruská organizace bojových umění, která pořádá prestižní turnaje v Evropě, zejména v Rusku, Bělorusku, Gruzii nebo i na Slovensku. Na turnaji v Penze se do klece postaví i Sergej Pavlovič proti Kirillu Sidelnikovi.