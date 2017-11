Z UFC vybudoval kolos, teď chce jít v boxerských stopách usvědčeného vraha

Stvořil giganta mezi organizacemi bojových sportů. Nyní se prezident UFC Dana White rozhodl vtrhnout do světa boxu a stát se promotérem. Vzhledem k jeho popularitě by se mohl stát nejslavnějším mužem v oboru od dob Dona Kinga, odsouzeného vraha a bývalého zástupce Mika Tysona. „Stoprocentně do toho jdu,“ potvrzuje s úsměvem rodák z Vegas pro web ESPN.