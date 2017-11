Veřejný trénink XFN: Vémola řval jako zvíře, Kincl se popral s fanouškem

Ty největší hvězdy galavečeru XFN 6, který se uskuteční 7. prosince v O2 Areně, na jednom místě. Karlos Vémola, Petr Ondruš, Patrik Kincl, Matouš Kohout, Makhmud Muradov, Petr Kníže, Sandra Mašková a další. Diváci, kteří dorazili v hojném počtu do pražského obchodního centra Harfa, se zkrátka mohli setkat s těmi nejlepšími bijci české MMA scény.

Jednalo se o skutečně povedenou akci s gradujícím vývojem. O největší rozruch se postaral známý vtipálek Patrik Kincl, když po svém nástupu na pódium, sehrál napadení moderátora, a následně hledal soupeře v publiku. Přihlásil se malý fanoušek, který si nasadil zápasnické rukavice a pokoušel se Kincla trefit. „Ze začátku se styděl, ale pak mě chtěl normálně sundat, to jsem koukal,“ komentoval odvahu chlapce nadšený fighter. „Je to dobrý, MMA jde mezi děti, mezi normální lidi, tak to má být.“

Snad vždy usměvavá kickboxerka Sandra Mašková, kterou na XFN 6 čeká premiéra v kleci, předvedla svou rychlost a tvrdost úderů. „Od ní bych to nechtěl schytat,“ ozvalo se v jednu chvíli v publiku. Ač Mašková působila velmi sebejistě, přiznala, že při vystoupení před tolika diváky byla nervózní skoro jako před zápasem.

Tahle akce měla grády! Veřejný trénink zápasníků XFN v pražském obchodním centru Harfa, měl být původně jen klasickou upoutávkou na nadcházející prosincovou obří akci v O2 Areně. Díky skvělému publiku a dobře naladěným bojovníkům se nakonec jednalo o perfektní show. Patrik Kincl, nejlepší český MMA bojovník ve velterové váze, dokonce hledal soupeře v publiku. Nakonec proti němu nastoupil odvážný malý fanoušek.

Večer určený fanouškům MMA měl parádní průběh i díky moderátorovi Jakubu Kotkovi, který skvěle uplatnil, že je sám velikým fanodou smíšených bojových umění.

Celou akci stylově zakončili Karlos Vémola a Petr Ondruš mocným řevem.

Veřejný trénink bojovníků a bojovnice XFN zkrátka nabídl mimořádnou podívanou, a tedy skvělou ochutnávku nadcházející mega-události v O2 Areně.

