Karlos Vémola: O chybách v českém MMA, táboře pro obézní a škole UFC

Skončí-li Karlos Vémola jako bojovník, otevře možná tábor pro obézní. „Někdo si stěžuje, že nemůže zhubnout, že má špatnou genetiku a diety nefungují. Nikdo nemá špatnou genetiku!“ říká rezolutně český Terminátor v druhé části rozhovoru v pořadu Fight!. „Já vím, že to funguje,“ dodává a přibližuje plán jak naučit lidi hubnout. Stejně razantně kritizuje chyby v českém MMA.

Titán českého MMA! Může to znít přehnaně, ale vlastně to odpovídá realitě. Karlos „Terminátor“ Vémola je jednoznačně nejvýznamnější postavou tuzemské scény smíšených bojových umění. I z druhé části rozhovoru v pořadu Fight! je znát, proč tomu tak je. První Čech, který se probojoval do UFC, zkrátka ví, čeho si jeho sport žádá a proč je třeba myslet v první řadě na fanoušky.

„To je pro nás za odměnu, zápasit před tolika lidmi,“ hodnotí dvaatřicetiletý bijec skutečnost, že se galavečer XFN 6 uskuteční v pražské O2 areně. „Děláme to pro lidi. Já to pro nikoho jiného nedělám, než pro svoje lidi. A každý zápasník to musí mít tak nastavené.“

Skončí-li Karlos Vémola jako bojovník, otevře možná tábor pro obézní. „Někdo si stěžuje, že nemůže zhubnout, že má špatnou genetiku a diety nefungují. Nikdo nemá špatnou genetiku!" říká rezolutně český Terminátor v druhé části rozhovoru v pořadu Fight!. „Já vím, že to funguje," dodává a přibližuje plán jak naučit lidi hubnout. Stejně razantně kritizuje chyby v českém MMA.

Kdyby měl skončit s kariérou bojovníka, založí si nejspíš tábor pro obézní, který povede originálním způsobem. „Nebude to jenom o tom, že shodí požadovaná kila. Ale odvezou si z kempu životní styl,“ přibližuje dál Vémola svou představu. „Opravdu to není o tom, že sníte nějakou tabletu a po ní budete shazovat.“

Fenomén českého MMA také promluvil o nedávné zkušenosti, kdy byl trenérem v pořadu Oktagon Výzva 2. „Ještě se nepovažuji za trenéra. Člověk nedokáže dělat dvě věci pořádně. Buď jste profesionální sportovec, nebo trenér,“ tvrdí Vémola. „Ale byla to dobrá příprava na práci s lidmi.“

1. díl rozhovoru s Karlosem Vémolou

Díky práci vyhazovače v Londýně se probojoval do nejprestižnější MMA ligy UFC. Kariérní cesta Karlose Vémoly je zkrátka unikátní. V první části rozhovoru v pořadu Fight! dvaatřicetiletý bojovník promluvil nejen o svých začátcích, ale i tom, jak prožívá, když ublíží soupeři, nebo proč je práce vyhazovače mnohem nebezpečnější, než souboje v kleci.