To je masakr! Bouřlivák Řepka v oktagonu s bojovníkem Kinclem zkrotl

Patrik Kincl měl u některých cvičení problémy, Tomáš Řepka mu dával, co proto • Michal Beránek (Sport)

Poté, co si MMA bojovník Patrik Kincl vyzkoušel fotbalový trénink, se role obrátily a cepoval on sám Řepku v kleci • Michal Beránek (Sport)

Řepka v kleci. Poprvé v životě si známý fotbalový rebel Tomáš Řepka vyzkoušel sparing v oktagonu. Jeho trenérem byl nejlepší český MMA bojovník ve velterové váze Patrik Kincl. Ač se celá akce nesla v přátelském a veselém duchu, bývalému obránci Sparty bylo brzy jasné, že smíšená bojová umění jsou jedním z nejtěžších sportů vůbec. „Je to šílený! Klobouk dolu před Patrikem. Není to legrace,“ zhodnotil čerstvý zážitek Řepka.

Z trávy na tatami. Výměna sportů v podání Tomáše Řepky a Patrika Kincla byla skutečně mimořádnou událostí. Zatímco osmadvacetiletý bojovník předvedl na hřišti překvapivě dobrý výkon. V MMA tělocvičně slavný fotbalista brzy uznal, že jej náročnost tréninků zaskočila.

1080p 720p 360p <p>Řepka v kleci. Poprvé v životě si známý fotbalový rebel Tomáš Řepka vyzkoušel sparing v oktagonu. Jeho trenérem byl nejlepší český MMA bojovník ve velterové váze Patrik Kincl. Ač se celá akce nesla v přátelském a veselém duchu, bývalému obránci Sparty bylo brzy jasné, že smíšená bojová umění jsou jedním z nejtěžších sportů vůbec. „Je to šílený! Klobouk dolu před Patrikem. Není to legrace,“ zhodnotil čerstvý zážitek Řepka. </p> REKLAMA Podívejte se, jak Řepka dostal zabrat v oktagonu! S Kinclem prožil zátěžový test • VIDEO iSport TV

Kincl byl v roli trenéra i glosátora celého tréninku. „Tak není to fotbal, že?“ komentoval například s humorem Řepkovo první zadýchání.

„Masakr!“ neskrýval překvapení fotbalový matador. „Fakt je asi lepší to rozhodnout hned na začátku, než tam být třikrát pět minut, co Patriku?“

„Jo, nebo to vzdát hned na začátku,“ reagoval pořád dobře naladěný Kincl. Svému svěřenci se i snažil trochu oplatit dril na hřišti. „Jako Bruce Lee! Chce to rychlost,“ zněla jedna z rad vtipálka Kincla.

„Já jsem si vždy myslel, jako fotbalista, že dřeme, makáme, je to hrozná lopota. Ale když mám možnost to porovnat, tak to je prostě nesrovnatelný,“ uznal bývalý stopper Sparty.

„Já musím říct, že jsem fotbalisty měl vždycky za takový ubrečený holky… a ono je to ještě horší,“ zhodnotil výměnu sportů rozesmátý Kincl. „Ale je vidět, že máš srdce. I když to nejde, není dech, jdeš dopředu. Super!“ dodal uznale.

Jak si vedl Patrik Kincl při fotbalovém tréninku s Tomášem Řepkou? Více čtěte ZDE>>>

Tomáš Řepka těžce oddychoval během tréninku MMA se zápasníkem Patrikem Kinclem







33 zobrazit galerii