Petrášek ukázal odvahu. Vyzval soupeře, jenž zničil Grznára za 44 sekund

Má postavu kulturisty i skvělou rychlost. Miloš „Meloun“ Petráček rozhodně patří mezi největší naděje českého MMA. To dokazuje i chvála od nejlepších tuzemských hvězd oktagonu.

„Meloun je jeden z největších talentů české MMA scény. To vědí všichni, kdo s ním trénují, nebo ho sledují,“ říká například André Reinders, bývalý profesionální mistr Evropy a Petráškův současný trenér. „Důležité je, aby si to uvědomil i on sám. Má skvělé fyzické dispozice a talent a při správném psychickém nastavení dokáže porazit téměř kohokoli. Sledujte ho, ten kluk má budoucnost,“ nešetří chválou Reinders.

Podobně mladého bojovníka chválí nejlepší zápasník velterové váhy Patrik Kincl: „Pro mě je to budoucnost českého MMA. Má talent, dobrou genetiku a hlavně je to dříč. K tomu všemu je to hodný kluk a fešák. Ale zase ne takový jako já,“ dodává známý vtipálek.

Vstupenky na XFN 6 v O2 areně ZDE>>>

Svého posledního soupeře dostal Petrášek hned v prvním kole na škrcení a tím si potvrdil skvělou formu. To jej namotivovalo k vyzvání na souboj brazilského borce Charlese Andradeho, který má za sebou v pětatřiceti letech už 69 soubojů. Zkušenostmi tedy Petráška jednoznačně převyšuje, ten má totiž zatím na kontě jen jedenáct duelů. Jeho výkony však nemohou nikoho nechat na pochybách, že má velikou šanci brazilského válečníka porazit.

A stal by se tak vůbec prvním, komu by se to povedlo na české půdě. Rychlou zkušenost s Andradem má skvělý bojovník Eldar Rafigaev a známý kulturista z Yotube Filip Grznár, toho Brazilec knokautoval během pouhých 44 vteřin.

VIDEO: Podívejte se na poslední souboj Miloše "Melouna" Petráška

Výhru Petráška předpovídá i legendární Karlos Vémola, první Čech v UFC. „Miloš tvrdě makal, a pokud si správně nastaví hlavu, tak by měl Andradeho s přehledem porazit. Bude těžké jej ukončit, ale měl by ho s přehledem vybodovat?“ odhaduje Vémola. „Miloš tvrdě dře, Andrade na trénink kašle, těží jenom ze svých zkušeností a to mu na výborně připraveného Melouna stačit nebude.“

A proč se svalnatému zápasníkovi říká Meloun? „Když jsme s bráchou byli dětmi, tak na mě venku místo Miloši řval Miloune a lidi si to převedli do melouna a už mi to zůstalo,“ prozrazuje Petrášek s úsměvem.