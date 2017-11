Konec bijce McGregora? Jen aféry a luxus. Peníze lidi změní, říká šéf UFC

Osud nejlepšího světového MMA bojovníka je ve hvězdách. Conor McGregor, který před třemi měsíci prohrál v boxerském souboji se slavným Floydem Mayweatherem, se v poslední době dostává z jedné aféry do druhé. Šéf UFC Dana White tak potvrdil: „Conor možná už nikdy bojovat nebude.“ Co se stalo s irským šampionem? Podle Whitea za vším stojí peníze.

Ač ve svém boxerském debutu prohrál, zdá se, že bez větších potíží nahradil Floyda Mayweathera v roli krále sportovních celebrit. A pozadu není ani s aférami, jen za poslední měsíc stihl napadnout rozhodčího a poprat se v baru se společníkem irské mafie.

Držitel dvou mistrovských pásů ze slavné zámořské UFC se v Irsku řadí mezi nejoblíbenější celebrity a fanoušky je přímo zbožňován. Jak se ale v poslední době zdá, jeho návrat do klece se stále jen oddaluje. A podle šéfa UFC k němu možná už ani nedojde. „Možná už bojovat nebude. Vždyť ten chlap vydělal najednou 100 milionu dolarů (2,2 miliardy korun),“ řekl White. „Znám chlapi, kteří vydělali méně, byli právníky a celý život studovali a přestali pracovat.“

Podle svých slov by to dokázal i pochopit. „Zkuste vstát a každý den se nechat mlátit do obličeje, když máte v bance tolik peněz. Peníze u spousty lidí změní všechno,“ řekl šéf UFC.

V poslední době se zdá, že se McGregor vydal v Mayweatherových šlápějích. Svou slabostí pro drahé oblečení byl znám vždy, v poslední době se na sociálních sítích chlubí i drahými auty a jachtami, fotografie z tréninku byste tam naopak hledali stěží.

Irský bojovník naposledy v kleci stanul v listopadu loňského roku, kdy porazil Eddieho Alvareze. Po zápase pak oznámil, že se stane otcem a do porodu zápasit nechce. V květnu se mu narodil syn Conor Jack junior.

Na začátku listopadu vyšel jeho dokument s názvem "Notorious", kde se obul i do majitelů UFC. Žádá po nich podíl ve firmě a chce, aby z něj udělali svého společníka. Jinak se prý do klece už nevrátí.

V poslední době se ale jako vzor pro spoustu irských dětských fanoušků nechová. Na začátku listopadu narušil akci Bellatoru, když bez dovolení vlétl do klece oslavit výhru svého kamaráda Charlieho Warda. Do rozhodčího, který se ho snažil dostat pryč, pak několikrát strčil a dokonce ho i udeřil.

Další aféra na sebe nenechala dlouho čekat. V neděli večer se zapojil do hospodské rvačky v irském Dublinu. Podle informací, které zveřejnil server Daily Mail se v potyčce objevil i společník Christyho Kinahana, šéfa irské mafie, který je v zemi podezřelý, že v obrovském množství dováží kokain.

Je tedy otázkou, kam bude budoucnost prvního bojovníka UFC, který kdy získal dva pásy současně, pokračovat. V současné chvíli se nejčastěji mluví spíše než o návratu do klece o tom, jestli ho fanoušci ještě někdy uvidí v boxerském ringu.