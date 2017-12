Ondruš se vysmívá tréninkům Vémoly: Bez točení pytlem to nejde

V rámci českých bojových sportů asi ještě nebyl duel, který by strhl větší pozornost. Jak dopadne střet Karlos „Terminátor“ Vémola vs. Petr „Píno“ Ondruš se dozvíme už během čtvrtečního večera XFN v O2 areně. Víc byl během přípravy na souboj slyšet a vidět Vémola, neboť Ondruš trénoval dlouhou dobu v Thajsku, kde se stihl i zasnoubit. Nyní úspěšný kickboxer prozradil, jak se na bitvu roku připravoval.

Z ringu do oktagonu a zase zpátky. Tak by se dala popsat sportovní kariéra Petra Ondruše. Nejprve si totiž vydobyl respekt mezi kickboxery, stal se dokonce několikanásobným mistrem světa. Později přešel do klece MMA, kde sice nebyl tak úspěšný jako mezi šestnácti provazy, ale přesto se stal uznávaným bojovníkem.

„Píňák je pro mě osobnost hlavně po zápasové stránce. Stačí jen to, co všechno dokázal. Obdivuju jeho styl zapasení už od svých začátků,“ říká o Ondrušovi uznale Matouš Kohout, sám skvělý kickboxer a MMA zápasník. „Hlavně on je i v osobním životě skvělej. Pomáhá mi s přípravou, jezdí se mnou už dlouho na zápasy. Jsem rad, že mám někoho, jako je on, vedle sebe. Vím, že mu můžu věřit, a vážím si ho, ať už jako kamaráda, tak i osobnosti v bojových sportech.“

7. prosince Ondruše čeká několik let odkládaný zápas s Karlosem Vémolou, s nímž rozjel ostrou, ale často i vtipnou slovní válku přes sociální sítě. A od té doby, co iSport.cz uveřejnil video z Vémolova tréninku, kde učí pomocí boxovacího pytle svého sparingpartnera Alexandra Cvernu, jak házet soupeřem, nevynechá Ondruš možnost na toto téma zavtipkovat. Takže, když dostal otázku, jak se v Thajsku připravoval, neváhal s typickou ironií poznamenat: „Za prvé jsme se učili točit pytlem, protože to je věc, bez který se do zápasu nedá nastoupit.“

Necelý měsíc dělí fanoušky MMA od duelu, na který se čekalo několik let. Český terminátor Karlos Vémola se konečně střetne v kleci s Petrem „Píno" Ondrušem. Bude tomu tak 7. prosince na velkolepém galavečeru XFN 6. Štáb iSport TV dostal jedinečnou možnost natočit část tréninku nezdolného Vémoly, který je zjevně několik týdnů od operace krční páteře v neuvěřitelné kondici.

A jak souboj Vémola vs. Ondruš dopadne? „Pokud má někdo šanci Vémolu porazit, pak je to právě Ondruš. Vémola je hvězda českého MMA, která musí být připravena ke všem výzvám a soupeřům. Naproti tomu Ondruš se několik měsíců připravuje na soupeře jednoho,“ říká Petr Kareš promotér XFN a úspěšný kickboxer. „Ondruš měl vždycky svým divákům co nabídnout a pokaždé svého soupeře dokázal překvapit. Zápas Ondruš vs. Vémola je a vždy byl fifty fifty,“ dodává Kareš.

