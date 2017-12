Zápas roku? Víc se věří Vémolovi. Ale nikdo není bůh, říká Češka z UFC

Tváří v tvář: Karlos Vémola a Petr Ondruš • FOTO: Jan Jirkovský Už se to blíží. Ve čtvrtek 7.12. se dveře O2 arény otevřou fanouškům MMA, na které bude čekat velkolepá XFN 6 v čele s hlavním tahákem Karlos Vémola vs. Petr Ondruš. Jaký výsledek prorokují souboji české osobnosti bojových sportů? Většina z nich věří prvnímu Čechovi v UFC s přezdívkou "Terminátor", najdou se ale i tací, kteří věští výhru jeho sokovi, bývalému mistrovi světa v kickboxu. Na všechny predikce se podívejte v článku.

1080p 720p 360p <p>Tahle akce měla grády! Veřejný trénink zápasníků XFN v pražském obchodním centru Harfa, měl být původně jen klasickou upoutávkou na nadcházející prosincovou obří akci v O2 Areně. Díky skvělému publiku a dobře naladěným bojovníkům se nakonec jednalo o perfektní show. Patrik Kincl, nejlepší český MMA bojovník ve velterové váze, dokonce hledal soupeře v publiku. Nakonec proti němu nastoupil odvážný malý fanoušek. </p> REKLAMA Otevřený trénink zápasníků XFN: Kinclova show a Vémolův řev • VIDEO iSport TV Jaroslav Pokorný (MMA zápasník)

„Píno nenajde obranu na Karlosovy takedowny. A jelikož je Píno především postojář, tak to bude mít velice těžké. Můj tip tedy je, že Karel vyhraje v druhém kole na škrcení.“ Jiří Procházka (MMA zápasník)

„Mam na to dvě teorie a myslím si, že jsou to teorie asi většiny lidí. Buď ho Karlos přejede tak, jak to má najetý, nebo bude překupko, což je méně pravděpodobné. Ale je to MMA a muže se stát cokoliv. Každopádně o vítězi se rozhodne začátkem kola. A i když teď jedu ke Karlosovi do Londýna mu vypomoct a zároveň se připravovat na svůj prosincový fight, tak neupřednostňuji ani jednoho z nich. Oba je dobře znám a tudíž jsem hlavně pro to, aby ukázali krásný boj a nechť zvítězí lepší!“ Marek Lončák (trenér kickboxu a MMA)

„Dle mého má navrch Vémola, i když fandím Pínovi. Na jedné straně kvalitní striking, ale slabá obrana proti takedownům. Na straně druhé velká síla, šílený grappling a kontrola s těžkými údery. Jedno je skoro jisté, na body to zřejmě neskončí. Ale v MMA se může stát cokoliv, na to nezapomeňte!“

1080p 720p 360p REKLAMA Bez točení pytlem to nejde, vysmívá se Ondruš tréninkům soupeře na XFN Vémoly • VIDEO iSport TV Lucie Pudilová (zápasnice UFC)

„Tady se nemusí nic vymýšlet - karty jsou rozdány. Hlavu a bradu má skoro každý stejnou a nikdo není bůh. Stát se pochopitelně může cokoliv. V podstatě se už okolo tohoto zápasu napsalo tolik, že se to pomalu ani nedá dohledat. Petr ,,Píno" Ondruš není ani pro Vémolu žádný začátečník, jsem přesvědčená, že Píno má něco v rukávu a umí se dostat i ze situací, které vypadají, že jsou už skoro u konce, ale karta se může nenadále obrátit a vše je jinak. To je MMA. Karlos je bezpochyby silný, ale to neznamená, že Petra Ondruše musí nutně udržet na zemi. Já to přeji Ondrušovi, který použije vše to, co se za ta léta naučil. Vím, že je rozhodnutý do toho zápasu dát úplně vše. Jsem sama na to zvědavá, jak tento zápas dopadne. Vím jen, že o atraktivitu diváci rozhodně nepřijdou. Bude to boj!“ Matouš Kohout (MMA zápasník)

„Jelikož s Pínem trénuju, tak doufám, že udrží zápas v postoji a vyhraje. Ale tohle je MMA, může se stát opravdu cokoliv, ať už na jednu nebo na druhou stranu.“ Petr Kareš (kickboxer a promotér XFN)

„Vyhraje Ondruš. Vémola je lepší MMA zápasník, ale Ondruš bude skvěle připraven jen na jeden zápas, soupeře a styl. Ondruš je nejchytřejší zápasník, kterého znám. Pokud Vémola nějakou mezeru v obraně má, pak ji Ondruš najde a zvítězí.“

720p 360p <p>V prosinci bude vůbec poprvé v pražské O2 aréně středem pozornosti oktagon! Velkolepá show nabídne zápasy největších tuzemských bojovníků včetně vrcholu večera v podobě války gigantů – Petra Ondruše a Karlose Vémoly, jehož trénink štáb iSport TV navštívil. Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Terminátor Vémola: Ondruše čeká ostuda! Jsem dál, než obyčejní smrtelníci • VIDEO iSport TV Patrik Kincl (MMA zápasník)

„Jestli měl někdy někdo z Čechů šanci Karlose porazit, tak je to právě teď. Vémola, kvůli závažnému zranění musel přerušit přípravu. I přes operaci a pauzu od tréninků pro mě ale zůstává favoritem. Karlosovi postojáři sedí a dokáže si s nimi prosadit svůj styl.“ Ondřej Novotný (moderátor a promotér)

„Vyhraje Vémola v 1. kole. Cokoliv jiného je pro Pína vítězstvím. Vémola je pořád ten, kdo se snaží dostat zpátky na vrchol, zatímco pro Pína je to loučení. Jeho čas a jeho způsob MMA je pryč. Karlos má na své straně všechny aspekty, které k vítězství potřebuje.“ André Reinders (trenér MMA)

„Pokud k tomu zápasu opravdu dojde, tak Karlos do něj bude nastupovat jako favorit a velmi sebevědomě. A to jeho sebevědomí mu může zajistit vítězství, ale taky může vést k chybě. Pokud Karlos neudělá chybu, vyhraje. Píno je ale výborný a zkušený bojovník a chybu dokáže potrestat. Stylisticky zápas, který více vyhovuje Karlosovi a i díky jeho zkušenostem bych ho v tomhle zápase favorizoval. Píno je ale nebezpečný soupeř pro každého, a tak bych to viděl 70:30 pro Karlose.“

720p 360p <div>Necelý měsíc dělí fanoušky MMA od duelu, na který se čekalo několik let. Český terminátor Karlos Vémola se konečně střetne v kleci s Petrem „Píno“ Ondrušem. Bude tomu tak 7. prosince na velkolepém galavečeru XFN 6. Štáb iSport TV dostal jedinečnou možnost natočit část tréninku nezdolného Vémoly, který je zjevně několik týdnů od operace krční páteře v neuvěřitelné kondici.</div> REKLAMA Krev, řev, hecování a ukončený pytel. Natočili jsme Vémolův trénink! • VIDEO iSport TV Daniel Táborský (boxer)

„Na tenhle zápas se těším. Kluci to hodně vyhecovali. Upřímně vidím to spíš pro Vémolu, přeci jen má větší zkušenosti v této disciplíně. Jako bych tipl Ondruše v K1. Pína znám dlouho, už od svých třinácti let, kdy trénoval v SK Boxing Praha, proto mu fandím a doufám, že se mu to povede. Musí udržet boj v postoji a nejít na zem, tam je Karlos hodně silný. No, ať to dopadne jakkoli kluci tomu udělali výborné promo, jaké bojové sporty potřebují.“ Eldar Rafigaev (MMA zápasník)

„Můj názor je, že vyhraje Vémola. Píno má dobrý postoj, ale musel by nějakou šťastnou ránu, aby Vémolu vypnul, to se ale nestane. Myslim, že ho Vémola během 30 vteřin dostane dolů, a pak buď dobije v ground-and-pound nebo uškrtí.“ Jan Malach (MMA zápasník)

„Karlos TKO v 1. kole. Nic proti Pinovi, ale jakmile Karlos někoho chytí, začíná letecký den.“

720p 360p <p>Bitva roku se blíží! Karlos Vémola vs. Petr Ondruš. Pro oba bude tento zápas vlastně posledním. Ondruš hodlá soubojem s legendárním gladiátorem ukončit kariéru v MMA, Vémola už nechce zápasit s dalším Čechem. Kdyby však prohrál, hodlá ukončit kariéru. Souboj navíc bere velmi osobně, kvůli vtípkům týkajících se jeho zranění. </p> REKLAMA Rozhněvaný Vémola: Zničím „lamače kostí a obratlů“, nebo končím! • VIDEO iSport TV Dan Barták (MMA trenér)

„Já si nějak myslím, že ten zápas nebude. A jestli ano, bude hodně záležet na tom, kdo si prosadí svůj styl boje. Zda to Ondruš udrží v postoji nebo naopak Vémola dostane zápas na zem. Asi by nebylo fér se vyjadřovat k výsledku, když u nás v Penta gymu Píno občas trénuje.“ Miloš Petrášek (MMA zápasník)

„V tomto zápase jsou karty jasně rozdané. Petr Ondruš má nebezpečný postoj a oko na to, aby Karlose Vémolu zaskočil nějakým nečekaným tvrdým úderem. Karlos má obrovskou sílu, kterou umí prodat ve svém wrestlingu a prací na zemi. Jinak k tomuhle zápasu nedokážu víc říct. Nikdy jsem s Ondrušem nespároval, ale z jeho zápasu vím, že je to hodně nepříjemný a tvrdý chlapík. Navíc je v tomhle zápase pro mě trosku černým koněm. Nemá, co ztratit a může jen překvapit a s tím se mu bude super nastupovat. Vémola bude pod větším tlakem, většina lidi předpokládá, že Karlos vyhraje, takže se musí 100% koncentrovat a nic nepodcenit. Ondruš mi trosku připomíná Piotra Štruse, který měl zápas s Karlosem a vlastně celá 3 kola ho Karlos kontroloval. Takový průběh zápasu očekávám i s Petrem Ondrušem. Takže za mě říkám Karlos Vemola, ale černý kůň muže vždycky překvapit.“ Alexandr Cverna (MMA zápasník)

„Vyhraje můj kamarád a trenér Karlos Vémola. A to hned v prvním kole.“