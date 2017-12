Poslední přestřelka Vémoly a Ondruše před zápasem: Stopnu tě v prvním kole

Svými hláškami si získali pozornost širokého publika. Chvíli před bitvou však slova utichla a oba bijci se soustředili pouze na svůj výkon. iSport.cz však byl u jejich posledního setkání, kde o kousavé poznámky nebyla nouze.

„Myslím si, že po zápasech budou rozhovory zajímavější. Ukáže se, kdo měl pravdu, jestli on, nebo já,“ poznamenal například Vémola. „Přesně tak, kdo otočil ten pytel,“ dodal hned s ironií Ondruš. „Říkej si, co chceš, budeš lítat jako ten pytel,“ kontroval český terminátor.

"Já jsem už říkal, že ho stopnu v prvním kole. Jestli to dokáže zastavit, tak mu vzdám respekt, že dokázal dohnat to, co léta zaostával, čemuž ale stejně nevěřím," vzkázal soupeři Vémola. "Ty lidi už to nebere, je to furt to a samý. První kolo TKO, má tři týdny života a podobný. Je to furt dokola," odpověděl mu znuděně Ondruš.

Řeč přišla i na velký zájem fanoušků. „Díky našim otevřeným pusám to konečně hodilo fightery do jinýho světla. Někoho jako tupce (lehce se naklonil k Vémolovi), někoho jako chytráka…“ řekl Ondruš.

Zítřek rozhodne, zda vše dopadne podle Vémolovy předpovědi, anebo dojde k velikému překvapení.

Nejsledovanějšímu českému souboji však budou předcházet zápasy dalších tuzemských es MMA. Jako je například nejlepší český bojovník ve velterové váze Patrik Kincl, který se střetne s ostříleným brazilským bijcem Vitorem Nóbregou.

Skvělý zápasník Makhmud Muradov porovná síly se silnou mlátičkou Tomášem Penzem. Ve válce generací nastoupí zkušený čtyřicetiletý Petr „Monster“ Kníže proti talentovanému o patnáct let mladšímu Davidu Kozmovi.

MMA válečník a policista Jaroslav „Jubox“ Pokorný bude čelit doposud neporaženému Bulharovi Viktoru Dimitrovovi. Úžasnou podívanou určitě bude zápas rostoucí hvězdy Miloše „Melouna“ Petráška s brazilským žoldákem Charlesem Andradem.

Velikou premiéru v kleci zažije nejlepší česká kickboxerka a vítězka Světových her Sandra Mašková. Mimořádně úspěšný bojovník v thajském boxu Matouš Kohout bude do klece nastupovat teprve podruhé, a to proti zkušenému Janu Jankovi. Velkolepý večer odstartuje souboj populárního fightera Tomáše Fialy s Janem Širokým.

7. prosinec v O2 areně tak bude bezpochyby velikým milníkem v historii českých bojových sportů.

