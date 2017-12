Nová hvězda UFC? Ngannou zvedákem uspal Overeema, teď chce titul

Bojovník z Nizozemí Alistair Overeem není fanouškům MMA neznámý. Zkušený zápasník má na svém kontě už 59 zápasů, třináct z nich ve slavné UFC. Dokázal porazit jména jako je Fabricio Werdum, Mark Hunt, Junior dos Santos, Andrei Alrovski, či Frank Mir. Přesto ve svém posledním zápase narazil na novou vycházející hvězdu – Francise Ngannoua.

Ngannou je pod smlouvou zámořské UFC už od prosince roku 2015, šanci však zatím dostal jen šestkrát. Přesto ani v jednom zápase nezaváhal. Ba co víc, nejen, že žádný jeho zápas nemuseli rozhodovat sudí, nikdo ze soupeřů s ním nedokázal dojít dál, než do druhého kola!

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu:

Jedna výhra v submisi (boj na zemi), pět (technických) knockoutů. Takový je výčet řádění jednatřicetiletého zápasníka ve slavné soutěži. 193 centimetrů vysoký a 113 kilogramů silný bojovník se dostal do podvědomí fanoušků zápasem právě s Overeemem. Zkušeného veterána nachytal po třech minutách a silným zvedákem soupeře poslal k zemi.

Knockout ocenil i šéf UFC Dana White: „Wow. To byl parádní knockout. Když se na něj (na Ngannoua) podíváte, uvidíte šampiona. Chci říct, že jako šampion těžké váhy prostě vypadá. Ten chlap je monstrum,“ složil mu poklonu.

A stejné myšlenky se rojily hlavou i samotnému zápasníkovi. „Chci se stát prvním Afričanem, který vybojuje pás UFC. Chci být tím, kdo otevře dveře UFC v Africe. Chci, aby byl Kamerun první zemí v Africe, která bude UFC hostit. Bylo by to dobré. Byla by to pro mě čest,“ řekl po zápase.

Jeho zápasu o pás šampiona UFC zřejmě nic bránit nebude. Aby si splnil sen, bude však muset porazit rozjetého Stipeho Miocice, a to nebude zrovna lehké.