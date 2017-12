Těžká cesta Kincla na XFN: shazování kil během minut, tělo má stav nouze

Zápas MMA se počítá na minuty, nejdrastičtější čas však zažívá mnoho bojovníků před soubojem, když se snaží dostat na limit váhové kategorie. Patrik Kincl se musel z devadesáti kilo, kvůli nadcházejícímu souboji s Vitorem Nóbregou na XFN 6 v O2 Areně (19 hodin, vysílá O2 TV Sport), dostat na osmdesát jedna. Nejtěžší fáze hubnutí však probíhá několik dnů před vážením.

„Veškerá legrace začíná týden předem, kdy mě zbývá shodit třeba pět kilo. To se pak hraje s vodou v těle,“ vysvětlil Kincl v nedávném rozhovoru. Zjednodušeně řečeno začne zápasník nejprve hodně pít, aby naučil tělo vydatně vylučovat, a před vážením se voda přestane přijímat, ale tělo dál tekutiny odvádí a dehydratuje se.

Navíc se tento proces podporuje saunou a lázní s horkou vodou, kde se vypotí, co zbývá do zápasové váhy. A co znamenají takové redukce váhy pro tělo? „Pro tělo to musí být super, myslím. Tam bude solidní diskotéka,“ dodal devětadvacetiletý zápasník.

Z rozhovoru, který s českým bijcem natočil štáb iSport TV, krátce po navážení před soubojem s Brazilcem, bylo znát, jak obtížné má za sebou období.

„Nervozita a drobná agrese, to bývá v té dietě, kdy chybí cukry,“ popsal pocity během vysilující cesty za dosažením váhy jeden z nejlepších evropských bojovníků.

Právě Patrik Kincl patří k největším profesionálům v MMA i díky tomu, jak precizně k přípravě přistupuje. A je to i veliký dříč při trénincích. „Je ohromně svědomitý,“ říká Radek Sachr, Kinclův trenér taktiky. „Nepodceňuje soupeře, žádný zápas. Ani v okamžiku, kdy je papírově silnější,“ dodává Sachr.