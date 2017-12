Terminátor splnil slib. Podívejte se, jak Vémola uškrtil Ondruše v 1. kole

Karlos Vémola řeže do Petra Ondruše, kterého na konec prvního kola uškrtil • Michal Beránek (Sport)

Karlos Vémola si říká Terminátor. A sluší mu to! • Michal Beránek (Sport)

České MMA má svého krále! Karlos „Terminátor“ Vémola na galavečeru XFN 6 v hlavním zápase vyřídil Petra „Pína“ Ondruše už v prvním kole, když ho 20 vteřin před jeho závěrem uškrtil. Vémola se brzy dostal do pro sebe výhodnějšího souboje na zemi a zasypával Ondruše ranami, v závěru si ho pak přehodil před sebe a uškrtil.

Sliboval rychlý proces, nakonec potřeboval téměř celé pětiminutové kolo, než svého soka ukončil. Pak Karlos Vémola, borec se zkušenostmi z UFC, pravil do mikrofonu: „Pořád jsem champ.“

V boji Vémola dominoval od začátku, podařilo se mu soupeře dostat na zem, kde využil svou hrubou sílu. Ač věřil, že protivníka vyřídí svými ranami, nestalo se tak. „Má tvrdší hlavu, než jsem čekal. Tak jsem ho musel uškrtit,“ popsal konec zápasu.

Vémola vs. Ondruš: Zbývalo 20 vteřin

Ondrušovi zbývalo dvacet vteřin do vypršení prvního kola, což by ho vysvobodilo z kritické defenzivní pozice. Nakonec však jeho krk obejmul Vémola paží a Ondruš po chvíli zabouchal pravačkou do země na znamení, že uznává porážku.

„Všichni známe Karlosovy kvality. Klobouk dolů, že se dokázal takhle připravit. Vzdávám mu hold,“ pravil smířlivě Ondruš, jenž soupeři při vyhlašování zatleskal, a pak si podali i pravice. Vzájemná nevraživost a ostré předzápasové hecování ustoupilo do pozadí.

Karlos "Terminátor" Vémola ve vyhroceném souboji porazil svého vyzyvatele Petra "Pína" Ondruše. Souboj sledovalo více než sedm tisíc diváků v pražské O2 areně! Vémola po vítězství nad Ondrušem: Nezastavil by mě, kdybych tam měl chcípnout

Petrášek proti Andradovi ukázal, že je budoucností českého MMA

Velké pozornosti se těšil i duel Miloše „Melouna“ Petráška se zkušeným Brazilcem Charlesem Andradem. Petrášek předvedl mimořádný talent, připravenost a odhodlání, a jasně dokázal, že je právem označován za budoucnost tuzemského MMA.

„Jsem rád, že jsem to vyhrál, ale bylo to pro mě těžší, než jsem čekal,“ řekl po výhře mladý hrdina oktagonu, který zápas ukončil ve 3. kole škrcením. „Myslel jsem, že Andradeho odvařím už v prvním, ale je zkušený a bylo vidět, že si odpočívá v pozicích. Ale nikdo není nesmrtelný.“