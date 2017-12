Vémola po výhře: Nezastavil by mě, kdybych tam měl chcípnout

Co slíbil, to učinil. Karlos "Terminátor" Vémola ve čtvrtek večer potvrdil v natřískané O2 areně na galavečeru XFN 6 pozici nejlepšího českého bojovníka MMA, vyzyvatele Petra Ondruše uškrtil na konci prvního pětiminutového kola, konkrétně 25 vteřin před jeho závěrem. "Vydržel víc, než jsem čekal," uznal Vémola kvality soupeře, se kterým na sobě před duelem nenechali nit suchou. A TOP přátelé z obou fighterů nebudou ani dál, jak ukázal rozhovor Vémoly pro TV iSport.

"Byl to těžký zápas. Trenéři mě z něj chtěli stáhnout, protože jsem asi čtrnáct dní měl problémy s průduškami, ale nechtěl jsem se na to vymlouvat před zápasem. Normálně takhle připravený nechodím a možná i díky tomu jsem nevyhrál etnickým KO. Ale klobouk dolů před soupeřem, vydržel více, než jsem si myslel," řekl Vémola do televizních kamer.

Kromě zápalu průdušek měl první Čech, který si kdy představil v nejprestižnější soutěži světa UFC, i další zdravotní problémy. "Mám i naražený nárt, který možná bude muset jít do sádry, rozbil jsem si ho o koleno „Denisy“ Procházky při tréninku. Nechtěl jsem, aby mi na něj Píno stoupal, tak jsem to držel pod pokličkou, ale vypadá to, že je to naštípnuté, takže budu muset mít tři až čtyři týdny nohu v gipsu. Prostě všechno šlo špatně před tím zápasem, já jsem ale zatnul zuby, dal jsem do toho všechno a Píno by mě nezastavil, i kdybych tam měl chcípnout," měl jasno Vémola.

Karlos "Terminátor" Vémola ve vyhroceném souboji porazil svého vyzyvatele Petra "Pína" Ondruše. Souboj sledovalo více než sedm tisíc diváků v pražské O2 areně!

Do prsou si bušil právem, svého rivala dostal na zem hned po 25 sekundách prvního kola. "Nevím, co čekal. Když se rozhodnu, že někoho vezmu dolů, tak to udělám. Už více lidí to zkoušelo ustát, ale on určitě není z těch, kteří by to dokázali. Dostal jsem ho na zem, začal škrtit a bylo vidět, že mu to nechutná, tak to odklepal," popsal dvaatřicetiletý borec a rodák z Olomouce.

Zápasu „Terminátora“ s „Pínem“ předcházely ostré mediální přestřelky mezi oběma borci. Je po zápase vše zapomenuto? "Já jsem mu před zápasem ruku nepodal a nechtěl jsem ani po něm. On ale za mnou přišel a podal mi jí, čímž mi ukázal nějaký respekt, což je to jediné, co jsem od něj chtěl. Já jsem netvrdil nic, co není pravda, říkal jsem, že jsem šampion, česká jednička, a budu to tvrdit tak dlouho, dokud mě někdo neporazí," vysvětlil Vémola.

Lidi nás žerou, chci pozvednout české MMA

Vémola se podivil i nad tím, s jakou taktikou do utkání Ondruš šel. "Od začátku mi přišlo, že dělá všechno špatně, to mě hodně mentálně povzbudilo. Nevím, kdo ho trénuje, ale nechápal jsem to. On přibral asi deset kilogramů, chtěl být silnější, což mu ale nepomohlo. Sice ustál první ránu, byl tvrdej, ale stejně jsem ho dostal na zem. Já v tomhle směru stejně budu mít vždycky navrch. Měl naopak shodit, aby byl pohyblivější, lehčí, a dokázal mi v kleci utíkat. Takže jednoznačně špatná taktika.“

Stejně jako další bojovníci si i Vémola pochvaloval skvělou atmosféru v libeňské aréně, do které zavítalo 7500 diváků. Maximum na danou akci. "Ta kulisa byla to, co mě do ringu dostalo. Kvůli zdravotním problémům bych do zápasu jinak nešel, ale když jsem viděl, jak to lidi žerou a podporují mě, tak jsem musel nastoupit. Píno měl dobrou podporu, větší než jsem čekal, ale většina lidí byla na mé straně," podotkl Vémola.

"Uzdravený určitě nejsem, těším se, až tohle všechno budu mít za sebou, dám si delší pauzu. S promotérem Petrem Karešem plánujeme větší event buď v mém rodném městě, nebo v Pardubicích. Cílem zůstává návrat do MMA a také pozvednout české MMA. Před čtyřmi lety na mě přišlo tisíc lidí a všichni říkali, jak je to super, teď dokážeme vyprodat O2 Arenu, což je ještě někde úplně jinde. Lidi to baví, žerou nás, a jdou za náma, a my pro ně musíme uspořádávat více takových galavečerů,“ zakončil povídání nejlepší český MMA zápasník.