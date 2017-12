Uškrcený Ondruš o Vémolovi: Měl jsem přehnaný respekt a nebylo z čeho

Ondruš se v zápase představil po třech letech a po jeho skončení uznal kvality vítěze. "Jsem trochu naštvaný, protože si myslím, že jsem měl natrénováno, abych Karlose utahal. Bohužel to nevyšlo, jak jsem chtěl. Karlos má obrovské zkušenosti, dvakrát mě načapal, nevychytal jsem jeho takedown. Pak mi nasadil škrcení a je docela silný, aby to utáhl," komentoval průběh zápasu Ondruš.

"Byla tam spousta chyb, neposlouchal jsem svůj roh. Teda poslouchal, ale ty věci nedělal. Kdybych mu kopal kolena zespodu nahoru, mohlo to dopadnout úplně jinak. Měl jsem strach z jeho síly, která ale nebyla až tak veliká, z čehož jsem byl zaskočený. V tom byl můj největší problém, měl jsem respekt a až pak na konci jsem zjistil, že není z čeho," mrzelo Ondruše.

Několikanásobný mistr Evropy a světa v kickboxu také zalitoval, že nevěděl, že do konce prvního kola chybí 20 sekund. "To bych asi vydržel, neslyšel jsem informace ze svého rohu, mohl za to hlasitý aplaus, je to škoda," přiznal sedmatřicetiletý bojovník.

Pro Ondruše čtvrteční prohra podle všeho znamená konec aktivní kariéry. "Tak na 90 procent to byl můj poslední zápas v MMA, těch deset procent si ještě nechám otevřených, ale neplánuji nějakou velkou budoucnost. Jsem starej, je mi 37 let. Mám přerážený ruce z kickboxu, za sebou nějakých 120 zápasů, už se chci věnovat své snoubence a rodině a vést normální a spokojený život," řekl Ondruš.

Překvapením, notně bolestivým, bylo pro Ondruše přijetí od fanoušků v O2 areně. "Jsem Pražák a říkal jsem si, že by většina mohla fandit mně, když se to konalo v Praze. Taky proto, že jsem z nás dvou byl ten méně rejpavější, ale bylo to přesně naopak. Vnímal jsem to dost," přiznal tzv. „Píno“, kterého jinak atmosféra se sedmi tisíci příznivců na tribunách nadchla. "Bylo to skvělé, v našem sportu chybí peníze a takovéto akce pomůžou je získat."

A jak to má Ondruš s Vémolou nyní, otupil vzájemný zápas hrany? No, na pivo spolu asi nepůjdou... "No, já nevím, samozřejmě můj názor na toho člověka je dál podobný. Jako soupeře a jako sportovce ho uznávám, má svoje kvality, bezpochyby je to vidět. Ale jako člověk mi nesedí, dám si s ním klidně pivo, pokecám o zápase a to je tak všechno."