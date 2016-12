Macík odkryl ambice pro Dakar. Chci se vejít do desítky, řekl

Pár dní uplynulo od rozbalování dárků a obdivování vánočního stromečku a v sedlčanské kotlině už to zase pořádně burácelo. Martin Macík tam v pondělí proháněl svůj závodní Liaz, který čeká už brzy ostrá zkouška. Ta nejtěžší možná, Rallye Dakar. Slavná soutěž startuje 2. ledna v Paraguayi a sedmadvacetiletý závodník je připraven. „Chci bojovat o ty nejlepší pozice, ale jak se to podaří, to se uvidí až na místě,“ sdělil Macík, kterého čeká třetí Dakar z pozice řidiče.

Ostrý trénink na náročnou závodní událost trvá více, než čtvrt roku. Tělo závodníka musí být skutečně poctivě připraveno, jinak ostrou dvoutýdenní fyzickou a psychickou zkoušku zkrátka nezvládne. Vánoční svátky, se všemi tradičními pochoutkami, tedy nepřichází zrovna vhod. „Salát jsem si dal, ale kapra nejím. Místo něj byl losos a řízek, cukroví jsem snědl celkem tak asi tři kusy,“ usmíval se Macík a potvrdil, že svou několikaměsíční práci jídlem rozhodně nezruinoval.

Naopak. Poslední měsíc před startem je nejdůležitější, a tak před sebe Macík postavil novou výzvu. Aby si lépe navykl na vysokou nadmořskou výšku, která na závodníky čeká, vyjel se svou posádkou poprvé na zkoušku do italských Alp. Tam to ale nebylo o výhledu a focení zasněžených vršků.

„Měli jsme krásnej hotel ve více než 3000 m.n.m., odtamtud jsme vždycky sjeli lanovkou třeba do dvou tisíc a šplhali se nahoru. Byl to skvělej adrenalin, pak jsme ještě přidali dvakrát denně trénink a saunu a bylo to něco úplně novýho,“ vykládal pilot, který na tomto soustředění zhubnul dvě kila. „Bylo to hodně náročný, nemůžete dýchat ani cvičit. Mých tradičních 45 minut na rotopedu se tam smrsklo jen na 5,“ popisoval jinou zkušenost.

Den před odletem do Jižní Ameriky se Martin Macík proháněl v sedlčanské kotlině

Jak se podaří náročný kemp a celou přípravu zúročit, se teprve uvidí. Minimálně by změna prostředí mohla být výhodou v průběhu závodu, kde tradičně dochází síly. Dakar se letos smrskl na dvanáct dní, ale to neznamená, že jezdce čekají úlevy. Ačkoliv se slavný závod jezdí už mnoho let, každý rok přichází novinky.

Jednu přinese i třetí etapa, během které by se měli jezdci vyšplhat o více než 4 kilometry. „Taková změna nadmořský výšky na Dakaru ještě nikdy nebyla a sám jsem zvědavej, jak bude tělo reagovat, tohle už je prostě nesmysl,“ kroutil hlavou.

Ale takový je zkrátka Dakar. Věk ani zkušenosti nehrají tak velkou roli, jsou jen jedním z mnoha faktorů, které ovlivní konečné umístění. Macík se na celkové listině zúčastněných objeví už popáté, ale rozhodně nechce mluvit o tom, že by se měl označovat za mazáka. „Když se podívám na startovní rošt podle čísel, všichni jsou tam starší a mají ujetých Dakarů pět a víc,“ ujasnil.

K dispozici mu bude nová mašina, kterou nazývá „Franta“. Kamion značky Liaz se testoval celý rok a Macíkovi sedí. Je lehčí, pohodlnější a díky tomu se adaptoval na jiný styl jízdy. Teď už je to tedy jen čekání na start. Cíl je 14. ledna v Buenos Aires a český závodník prozradil, kde by se rád umístil.

„Chtěl bych se dostat do desítky, a to nebude lehký. Neúspěch by bylo dvacátý místo a dál, to bych byl nahranej. To už pro mě není umístění. Přece tam nemůžu jet s tím, že chci být někde na třicátým místě, to je blbost. Automaticky tam jdu s tím, že chci bojovat o ty nejlepší pozice.“