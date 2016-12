Snad mě zase nepřejede motorka, říká fotograf Chytka. Vyráží na 6. Dakar

Patří k nejzkušenějším českým fotografům se zaměřením na motorsport. Marian Chytka odjede na svoji šestou Dakarskou rallye a opět bude spolupracovat s největšími týmy. Zaměřovat se bude na Peugeot, Toyotu, Mini, z motorkářských stájí na Yamahu, Hondu, mezi kamiony na Kamaz a samozřejmě také na české týmy. „Myslím, že v letošním roce to bude v Jižní Americe nejtěžší. Trasa povede v horách ve čtyřech tisících metrech,“ hlásí fotograf, který se do nejnáročnější maratonské soutěže zamiloval.

Co je potřeba, abyste mohli fotit závodní speciály na Dakarské rallye? Tak předně zaplatit 100 tisíc korun za akreditaci, a pak dalších sto tisíc za převoz vozu. Ten má Chytka profesionální. Před rokem si totiž pořídil Toyota Land Cruiser se závodní homologací.

„Je to nutné, v těžkém terénu se pohybujeme běžně. Technika musí něco vydržet. Samozřejmě se to neobejde bez pomoci partnerů,“ popisoval Chytka, který si v minulosti jako fotograf pronajímal místo v autě. Na nadcházející ročník, který odstartuje 2. ledna, vyráží se dvěma vozy.

Během Dakaru rovněž bojuje se stresem a nekončící únavou. Nároky závodních týmů jsou totiž velké. Jaký je denní režim fotografa? Vstávat musí kolem druhé hodiny ranní, tedy dvě hodiny před prvním motocyklistou. Do bivaku se dostává kolem osmé hodiny večerní. Po odeslání fotek se už jen osprchuje, naplánuje se trasa na další den a na dvě hodiny zalehne. I na trati musí být ve střehu!

„Jednou se mi přihodilo, že mě přejela motorka. Jela minimálně padesátkou. Trefil mě do kolena a trochu se mi projel po břiše. Nakonec jsem z toho měl modřiny a potrhané ucho. Mohlo to dopadnout mnohem hůře,“ dodal Chytka, který se v minulosti málem srazil v prachu se Stéphane Peterhanselem.

Největší dilema fotograf pociťuje ve chvíli, když na trati vidí někoho v problémech… Často se motocyklisté zaseknou v dunách nebo dostanou defekt. Co teď?

„Rozhodně musím fotit. Alespoň na chvíli. Emoce jsou nejdůležitější. Pak jim samozřejmě pomohu,“ podoktl Chytka, který z českých týmů bude fotit jezdce z BARTH Racingu a pilota Martina Prokopa nebo motocyklistu Ondřeje Klymčiwa. Primárně však bude zaměřený na tovární tým Peugeot se Sébastienem Loebem. „Mám možnost se k němu dostat přímo do bivaku. Působí hodně flegmaticky. Když se třeba fotí s fanoušky, většinou se dívá někam jinam, nezúčastněně,“ dodal Chytka, který je na nadcházející ročník zvědavý.

Několik etap povede totiž v horách a ve výšce čtyř tisíc metrů. „Hlavně Peugeot se na to hodně připravuje, trénuje v těchto podmínkách v Chile. Například Cyril Desprese tvrdil, že v horách bylo mínus pět stupňů a sníh. Když nesvítí slunce, teplota se změní o patnáct stupňů. Jsem zvědavý, co to udělá s technikou,“ dodal Chytka, který v letošním roce objel celý šampionát cross-country a fotil také motokros nebo rallye-cross.