Šťastné a bahnité! Loprais před odjezdem na Dakar řádil s Princeznou

Zabalit, zkontrolovat, vyladit poslední detaily. Hektické okamžiky, které tradičně provází všechny odjezdy na nejdrsnější automobilový závod, si Aleš Loprais stačil opeřit posledním zimním testováním. Se svým starým vozem, kterému přezdívá Princezna, si zařádil na bahně a vodě. „Šťastné a veselé!“ popřál z vánočního videa. Podle obrázků by se jeho přání hodilo doplnit - šťastné, veselé a bahnité.

VIDEO: Loprais a Princezna v terénu před Dakarem 2017

Martin Kolomý trávil poslední okamžiky před odjezdem komorněji. Možná i proto, že nejdivočejší moment „přípravy“ má bruntálský pilot dávno za sebou. V létě mu při likvidování starého odpadu vybuchl pod rukama jeden z pytlů hozených do ohně. S popáleninami obličeje a pravé ruky si poležel v nemocnici. „Popálený sněhulák,“ komentoval fotku z popáleninového centra, kde ležel se zafačovanou hlavou a pravou rukou.

„Pálil jsem na dvoře nepořádek, který tam zůstal po předchozích nájemnících,“ popisuje pro Sport Magazín s odstupem Kolomý červnovou nehodu. „Nahlásil jsem na hasiče, že budu pálit staré listí, klestí a nepořádek, jenže v tom asi bylo i něco jiného. Hodil jsem jeden z pytlů s bordelem do ohně, ohýbal jsem se pro další a najednou to buchlo. Odhodilo mě to, začal jsem celý hořet. Uhasil jsem se válením sudů v trávě.“

Kolomý potvrdil, že na Bruntálsku, drsném kraji zubatých žab, se za nemoc uznává jenom průstřel nebo zlomenina. Ostatní je změkčilost. V bolestech skočil do auta a odjel necelých třicet kilometrů do krnovské nemocnice. „Říkal jsem jim, ať mi na to něco dají, ale asi to moc v pohodě nebylo, protože mě hned naložili do rychlé a odvezli na popáleninové centrum do Ostravy. Bolelo to jako čert, ale měl jsem štěstí v neštěstí. Paní primářka mi říkala, že jsem si alespoň vyhladil vrásky a obličej.“

Kdo na Dakar veze slivovici a kdo klobásy?



Proč dostala Lopraisova tatrovka při testování hanlivé jméno?

Jak se na Dakaru jezdí po třech kolech?

A poprali se v minulosti Kolomý s Lopraisem?

To vše najdete v pátečním Sport Magazínu