Kolomý má klid na Dakar, Krajský soud zastavil jeho trestní stíhání

Martin Kolomý, elitní pilot Tatra Buggyra Racing, může na Dakaru dál topit. Krajský soud v Ostravě v úterý zrušil v rámci odvolacího řízení verdikt bruntálského Okresního soudu, který původně Kolomého odsoudil k jednomu roku a devíti měsícům vězení s odkladem na zkušební lhůtu čtyř let za krácení daní. Navíc mu byl uložen trest 150 tisíc korun. Bruntálský soud jej původně uznal vinným z daňových deliktů, při kterých vznikla státu škoda ve výši 175 tisíc korun. Informuje o tom Moravskoslezský Deník.

Martin Kolomý triumfoval hned v první etapě letošního Dakaru. Ve druhé etapě se sice kvůli prachu propadl na celkově třetí místo, ale rozhodně může mít důvod ke spokojenosti. I díky zprávě o výsledku jednání Krajského soudu. Ten v rámci odvolacího řízení zrušil verdikt Okresního soudu v Bruntále.

Kolomý podle rozsudku zanášel do daňové evidence i položky, které nesouvisely s jeho podnikáním. Na druhé straně neevidoval všechny příjmy. Stát měl tak na daních připravit o 175 tisíc korun. Kolomý se hájil tím, že daňovými záležitostmi pověřil svého účetního, kterému do označeného šuplíku házel účtenky a faktury.

Bruntálký pilot nakonec všechny nedoplatky vyrovnal a zaplatil i vyměřené penále. Vše uhradil o několik měsíců dříve, než proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. „Stíhání bylo zahájeno ve chvíli, kdy již dávno splnil dodatečně vyměřenou povinnost danou mu finančním úřadem,“ řekla pro Deník soudkyně Magda Mihulová. „Zaplatil nejen daň, ale i penále. Jde o zásadu zákazu dvojího postihu. Domníváme se, že penále je možno vnímat jako trestní sankci.“

Senát tedy původní rozhodnutí zrušil a zastavil Kolomého trestní stíhání. „Za situace, kdy pan obžalovaný byl postižen a zaplatil penále, jsou zde podmínky pro zastavení trestního stíhání z důvodu nemožnosti dvojího postihu,“ dodala soudkyně. Verdikt je pravomocný a není proti němu odvolání. V úvahu přichází pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Kolomý se tak může plně soustředit na Dakar. Ve druhé etapě sice přišel o průběžné první místo, ale v rámci možností byl s průběhem etapy spokojený. „Jeli jsme hodně v prachu,“ líčil Kolomý. „Na metr nebylo vidět. Hodně rizikový, tak jsme jeli, jak to šlo. Odešla nám ale elektrika, takže jsem se obával překročení povolené rychlosti. Museli jsme si to hodně hlídat a to nás stálo čas.“