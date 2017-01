Vyspeedovaný Dakar ztrácí lesk i účastníky. Jezdcům chybí písek

Legenda ztrácí lesk. Slunce tu svítí na kameny, řečiště, hory… ale už ne na písečné duny. A to vadí. „Bez nich to není ono,“ uznávají aktéři Rallye Dakar a důsledek je znát ve stále klesajícím počtu účastníků. „Musí tomu dát nový impulz,“ varuje i Tomáš Vrátný, šéf Bonver Dakar Projektu, který má závodníky nejen v Jižní Americe, ale i na konkurenčním Africa Eco Race, jenž naopak sílí.

Ta čísla ukazují mnohé. Když před sedmi lety začínali po odchodu z Afriky v Jižní Americe, stanulo na startu až 500 posádek. V roce 2013 jich bylo 448. Jenže letos byli rádi za přesažení tří stovek. „A úbytek jezdců znamená nižší příjem ze startovného,“ chápe Tomáš Vrátný, šéf Bonver Dakar Projektu. Čím to, že Rallye Dakar už netáhne jako dřív?

Žádný písek, žádná zábava

Hlavní kámen úrazu. Spolu s Chile a Peru, jež se radši rozhodlo využít 5 milionů dolarů na rozvoj, než na poplatek pořadatelům, zmizely i obrovské písečné duny, které dělají Dakar Dakarem. „Jsou závislí na zemích, které se jedou. Jestli je tam Peru a Chile, je tam více písků. Když ne, tak hledají jiné alternativy a těmi je vysokohorské závodění v Bolívii,“ říká Vrátný k vysokohorské výzvě, kde budou lapat po kyslíku nejen motory, ale i lidé. Na druhou stranu je to ale už druhý rok po sobě, co se Dakar omezuje hlavně na Argentinu a Bolívii. „Musí tomu dát nový impuls,“ ví proto Vrátný.

Místo off roadu rychlopalba

Z vytrvalostní disciplíny se stává sprint. Snížil se nejen počet etap (ze 13 až 14, letos 12), ale profily tratí jsou rychlejší… „Jarda Valtr říkal, že je to jako rallye versus off road. Jihoamerický Dakar bude zase vyspeedovaný. Bude se jezdit v horách, po rozbitých cestách a řečištích, kdežto ten africký je plný písku, pist a dun,“ tvrdí Vrátný. I proto jsou v akci taková jména jako Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen nebo Martin Prokop známá z WRC. „Myslím, že jihoamerický Dakar je ale stále těžší. Hlavně díky té rychlosti a nadmořské výšce dostává technika více zabrat,“ míní Vrátný.

Sledovanější, komfortnější… dražší

Tři věci se Dakaru v Jižní Americe nedají upřít. Sledovanost nad sto milionů diváků, vyšší komfort a bezpečnost. Jenže s větší dálkou stoupají náklady. „Startovné je zhruba nastejno s Afrikou, oba podniky vedou Francouzi, ale v logistice je to dražší. Když mám dostat 50 lidí do Jižní Ameriky, je to o padesáti letenkách, hotelích a krát něco. Závody v Africe jsou levnější, že se tam jede lodí a letí se jen zpátky,“ ví Vrátný. Rozpočet pro kamion na Dakaru tak jde do stovek tisíc eur. „Ty závody jsou nejtěžší na světě a musíte mít široké týmy mechaniků, dílů a dalšího zázemí,“ míní Vrátný.

Afrika žije s Africa Eco Race

Kdysi přehlížený rival jdoucí po stopách bývalého Dakaru nabírá na síle. A využívá slabých stránek jihoamerického soka… Je levnější, honosí se písečnými dunami a profily tratí jsou off roadovější. „Afrika má jen handicap v mediální pozornosti. Sponzoři chtějí být vidět a požadují čísla, jaká má jihoamerický Dakar,“ uznává Vrátný. A cenný není jen Beduín, coby prestižní trofej pro vítěze, ale i zdraví pilotů. „Je ale možné, že když se organizátorům podaří zajistit v Africe bezpečnost, tak si závodníci budou možná chtít raději vyzkoušet Afriku než jihoamerický Dakar,“ dodává Vrátný.

RALLYE DAKAR vs AFRICA ECO RACE 1979 (2009 přesunuto do Jižní Ameriky) ZALOŽENO 2009 316 POČET ÚČASTNÍKŮ 2017 98 16 POČET ČESKÝCH POSÁDEK 2017 3 Paraguay, Argentina, Bolívie ZEMĚ Monako, Maroko, Mauritánie, Senegal cca 4,8 milionu korun ROZPOČET PRO POSÁDKU cca 1,7 milionu korun

Jak klesá účast na Dakaru (po přesunu do Jižní Ameriky)