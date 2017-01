Podmol si užívá na Dakaru: Jezdím na babetě a léčím ostatní jezdce

Freestyle motokrosař Libor Podmol je poprvé na Dakarské rallye. V asistenčním voze týmu BARTH Racing sbírá zkušenosti pro další ročník, kterého by se chtěl na motocyklu zúčastnit. Nebo si to po dvou odjetých etapách už rozmyslel? „Rozhodně ne. Jsem rád, že jsem tady,“ hlásil Podmol z Argentiny. Co ho na nejtěžší maratonské soutěži překvapuje nejvíce? Hlavně nekonečné davy fanoušků. „Stačí vystoupit z auta a hned se s vámi chce každý fotit. Všude, třeba i na benzínce. Něco takového jsem nikdy neviděl.“