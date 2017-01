Vedro je pryč, Dakaru vládnou kroupy a blesky. Macháček dostává zabrat

Závodníci letošního ročníku Dakarské rallye se dostali do paraguayských And. Přivítaly je velmi nevlídně, kroupami a blesky. Jeden z nich dokonce zasáhl slovenského motocyklistu Ivana Jakeše. „Je to boj člověka s přírodou. Z šíleného vedra jsme se dostali do výšky 5000 metrů,“ popisuje matador Josef Macháček. Jezdec na čtyřkolce z týmu BARTH Racing dojel ve středeční etapě třetí.

Jak probíhá závodění ve vysokých nadmořských výškách? V některých momentech prý až komicky… Kvůli nedostatku vzduchu postrádají závodní stroje výkon.

„Děláme si z toho srandu. Jedeme stejnou rychlostí vedle sebe s jiným závodníkem a pozorujeme, kdo je o dva kilometry v hodině rychlejší nebo komu čtyřkolka chcípá… Není to závodnické, je to někdy až potupné,“ popsal Macháček, který se v předchozích čtyřech ročnících účastnil Dakarské rallye v bugině. V ní by mu prý bylo lépe. „Bugina měla ostřikovače, jelo se jako v autě. To by aktuálně byla výhoda.“

Jenže Macháček, kterému bude letos šedesát let, se loučí s Dakarskou rallye. A tak přesedlal na čtyřkolku, se kterou vybojoval už pět triumfů. Ve středu sledoval, jak kolem něho létají v Andách blesky.

„Byli jsme pro ně potenciálním cílem. Něco takového jsem ještě neviděl. Pak nás zasypaly kroupy, napadala mi celá hrst do klína. Musel jsem se postavit a vyklepat je. Řeky se rozvodnily, všechno bylo rozbahněné,“ popisoval těžkosti Macháček. Během etapy je tak největší boj o to, jak si co nejrychleji utřít navigační přístroje.

Jezdec týmu BARTH Racing často hovoří o jihoamerických pastích s Liborem Podmolem – freestyle motokrosařem, který plánuje zúčastnit se maratonského závodu v příštím roce. Nyní cestuje v asistenčním voze.

„Libor je maximální pohodář. Okukuje to tady. Snad si to nerozmyslí na základě mých negativních postojů k Dakaru. Bude muset zapracovat na fyzické kondici, je trošku chatrnější postavy. Konzultujeme plno věcí, hodně se ptá,“ dodal Macháček.