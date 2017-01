Kolomý na Dakaru tahal zahrabaného kolegu Lopraise z rašeliniště

Nepřízeň počasí i nadále provází Rallye Dakar. Organizátoři 39. ročníku slavné soutěže již museli zrušit sobotní etapu a výrazně upravit páteční i pondělní, podle plánů nebudou závodníci bojovat ani dnes. Podstatná část plánované maratonské etapy je po dešti nesjízdná, nejvíce by se úpravy měly dotknout kategorie kamionů, pro které byla druhá část etapy kompletně zrušena. "My potřebujeme dlouhé etapy. Čím více, tím lépe. Mně se to zkracování nelíbí. Na Dakar to prostě nepatří," zlobil se v pondělí večer Aleš Loprais, pilot kamionu Tatra. Kamiony by podle dostupných informací měly absolvovat jen 160 km místo plánovaných 492, druhá část etapy je pro ně totiž nesjízdná. Motocykly, čtyřkolky a automobily by měly střední část původně měřeného úseku vynechat a v závěru opět jet na čas.