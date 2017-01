Podmol poznával na vlastní kůži Rallye Dakar, za rok chce závodit

Nejlepší český freestylový motokrosař Libor Podmol absolvoval jako host jednoho z českých týmů první polovinu Rallye Dakar a za rok by se rád postavil na start jako závodník. Zážitky a zkušenosti z Jižní Ameriky ho utvrdily v tom, že nemůže nic podcenit. Rozhodující budou finance, které se Podmol pokusí sehnat do konce března. Poté se rozhodne, zda do nejtěžší maratonské soutěže v roce 2018 odstartuje.

"Nechci se na Dakaru pouze projíždět, ale závodit. Proto potřebuji mít dobrou motorku, tým a zázemí. Bez tohoto a pořádné přípravy nemá smysl nic podnikat," řekl Podmol spolupracovníkovi ČTK. V asistenčním voze týmu Barth racing, za který závodí například David Pabiška nebo Josef Macháček, absolvoval první týden slavné soutěže.

Podmol tak zažil extrémní výkyvy počasí - vedra vystřídaly v Andách ve výšce 4000 metrů blesky a kroupy. "Bylo to opravdu 'hardcore', co všechno jsme museli překonávat. Nejprve jsme odjeli stovky kilometrů ve skoro čtyřicetistupňovém vedru, v horách mi pršelo do stanu a v Bolívii se na nás valilo bahno. Jezdci si opravdu musejí sáhnout na dno," popsal Podmol.

Nadšený byl naopak z podpory diváků. "V jednom městě jsme dokonce potkali české jeptišky. Pomáhají v Bolívii dětem, starají se o ně. Prý je sužuje velká chudoba a nedostatek vody," řekl mistr světa ve freestyle motokrosu.

Hlavním cílem pro Podmola bylo seznámení se závodní technikou a s místním terénem. Informace a podněty čerpal právě od Macháčka a Pabišky. "Nejdůležitější je při rychlé jízdě umět koukat na navigaci a spoléhat se na intuici. To dělá sedmdesát procent úspěchu, zde se nabírají klíčové vteřiny a minuty," řekl Podmol.

Před případným startem na Dakaru by rád absolvoval i zkušební offroadové soutěže. Už v květnu by mohl odcestovat do Maroka. "Věřím, že se na závody dokážu fyzicky připravit. Techniku jízdy na odlišném stroji se za rok rovněž naučím. Navigaci bych se ale musel hodně učit, to je jasné," uvedl Podmol, který by se mohl stát prvním freestyle motokrosařem na Rallye Dakar.

Nyní se ale soustředí na světový šampionát ve své hlavní disciplíně. Už ve čtvrtek odcestuje na exhibici do Dortmundu, kde se uskuteční závod v superkrosu. V příštím týdnu se přesune trénovat do Španělska. První závod ho čeká na konci ledna v Basileji.

"Na freestyle motokrosové motorce jsem naposledy seděl v rámci listopadové exhibici FMX Gladiator Games v Praze, což mě velice znervózňuje," přiznal Podmol, jenž by rád letos navázal na světový titul z roku 2010.