Kolomý na Dakaru od plynu a brzdy prošoupal botu. Že prý málo topím?

„Jestli mi někdo řekne, že málo topím? Tak nechápu, proč mám prošoupané boty,“ ukazoval zničený pár obuvi Kolomý. V letošním Dakaru si připsal jeden etapový triumf (druhý celkově), vyhrál hned první den. A nebýt tříminutové penalizace za překročení rychlosti na spojovacím úseku vrátil by se do čela průběžného pořadí i po třetí etapě. Aleš Loprais se mezi nejlepších deset dostal celkem čtyřikrát.

„Pocity? Určitě radost a štěstí, že jsme tady. První polovina závodu byl očistec. Byl to určitě jeden z nejtěžších Dakarů, které jsem kdy absolvoval,“ popisoval Loprais. „Ve druhé půlce to bylo pěkný. Dostat se ze čtrnácté pozice na sedmou je pro nás víc než úspěch a je to takové zadostiučinění po těch problémech, které jsme si zažili. Chtěl bych poděkovat celému týmu, rodině, partnerům a samozřejmě pánu Bohu, že jsme to sem dotlačili.“

Posádka Martina Kolomého opět ukázala rychlost i kvalitu. Potvrdila, že patří do úzké světové špičky kategorie kamionů. „Letošní ročník byl pro nás hodně zajímavý. Měli jsme spousty technických závad, rušily se etapy, takže nic jednoduchého,“ hodnotil Kolomý. „Máme ale obě auta v cíli. Je vidět, že Tatra je dobrý auto a že to vždycky dokážeme dát dohromady. Myslel jsem si, že na tom budu lépe s novým autem. Předpokládal jsem, že nastanou nějaké dětské nemoci, ale že nám to až takhle posune čas, tak to mne mrzí. Jsem ale samozřejmě rád, že jsme tady a ve zdraví.“

VIDEO: Takhle se dařilo ve 12. etapě