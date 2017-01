Byl to můj nejtěžší Dakar, svěřil se Macík. Co řekl dál o náročné rallye?

Dal si cíl a ten splnil. Těsně před odjezdem na Dakar 2017 se český závodník Martin Macík svěřil, že touží po umístění mezi nejlepší desítkou. A ačkoliv při startu rallye trpěl a jeho zdravotní stav musela srovnat antibiotika, nakonec dojel náročný závod na desáté pozici. „K letošnímu dokončení nám pomohlo i to, že jsme se jenom nehnali, ale jeli jsme hlavou a nad jízdou přemýšleli," řekl. Co dál o nedávno skončeném Dakaru sdělil?

O NEJHORŠÍM ZÁŽITKU

„Nejhorší zážitek byla rozbitá vrtule za chladičem. Začínali jsme ji opravovat ve čtyř tisících metrech nad mořem, kde je problém i dýchat. To bylo skutečně obtížné. Nepříjemná taky byla část třetí etapy, kde jsme minuli kontrolní bod a projížděli jsme zákeřným pískem fesh-fesh, ve kterém byly schované obrovské díry. Abychom nezapadli, držel jsem vysokou rychlost, auto nám pořád létalo vzduchem a my jsme nevěděli, jestli to vydrží, nevěděli jsme ani jestli vůbec jedeme dobře! Měli jsme pořádně stažený zadek."

O NEJHEZČÍM ZÁŽITKU

„Úžasné bylo dojetí na čtvrté pozici v páté etapě. Nejdřív jsme si mysleli, že je chyba ve výsledkové tabuli a ona nebyla. Další etapa se pak zrušila, takže musím říct, že jsme si čtvrté místo užívali docela dlouho."

„Druhá půlka byla obecně příjemnější, jela se v horách a byla hodně technická. Cítil jsem se skvěle, věděl jsem, že jsme mezi nejlepšími a že můžu přidat i ubrat a stále s nimi budu držet krok. Těší mě, že jsem na to byl fyzicky dobře připraven."

O ZMĚNÁCH NA AUTĚ

„Byly správným směrem, auto pořád jelo a bylo naprosto konkurenceschopné špičce! Všiml jsem si určitých nuancí v motoru, kdy kolem mě soupeři ujížděli a já jsem s tím nemohl nic dělat. Těžko říct, jestli to bylo ve výkonu, nebo v převodovce, ale to bylo jediné, v čem se trochu ztrácelo."

„Každý dakar může být úplně jiný. Dojíždět v desítce je dobrý pocit, ale dostat se do pětky znamená víc štěstí, víc zkušeností, ještě lepší auto... To když se sečte a bude se dařit, tak pak se dokážeme dostat výš. Můj cíl je být lepší než táta a udělám pro to hodně (smích)."

O OBTÍŽNOSTI DAKARU

„Za volantem to byl určitě můj nejtěžší Dakar. Možná ne psychicky, to bych přiřadil prvnímu Dakaru, kde jsem musel odstoupit, tam to byly velké emoce, ale fyzicky, navigačně i technicky byl určitě nejtěžší. Ať si každý říká, co chce, vím, že v médiích se hodně probíralo, že se rušily etapy, ale myslím si, že podmínky na trati to vyžadovaly a spoustu lidem to zachránilo život. To jste neviděli, co tam bylo. K dokončení nám pomohlo i to, že jsme se jenom nehnali, ale jeli jsme hlavou a nad jízdou přemýšleli."

O NEMOCI NA ZAČÁTKU

„Určitě ovlivnila celkový výsledek. Nerad používám slovíčko "kdyby", to by pak mohlo být všechno jinak. Stalo se to, co se stalo. Na Dakar jsem byl fyzicky neskutečně připravený, nikdy jsem se necítil lépe. Jenže už v letadle jsem se málo vyspal, pak nás nahnali do Asunicónu, rázem během pár dní jsme byli z české nuly ve 43 stupních Celsia a k tomu 100% vlhkost. Hned po prvním dni jsem věděl, že je zle. Musel jsem nasadit rychlá antibiotika a dva dny jsem ležel v hotelu na pokoji. Nikdy mi nebylo tak špatně, jako v první etapě. Na 20. kilometru se mi začala točit hlava a přemýšlel jsem, jestli omdlím, nebo budu zvracet. Bylo to hrozný. Pak jsme dojeli osmnáctí a bylo to obrovské zklamání."

O KILOMETRECH STRÁVENÝCH NA PŘESUNECH

„To byla nejúnavnější věc na celém Dakaru. Na některých už jsme se museli střídat, protože to nešlo. Přejezdy navíc často nebyly po zpevněných cestách a byly v horách na ne úplně bezpečných místech. Já se k tomu bojím, když nesedím za volantem, to si prostě neodpočinu. K tomu připočítejte, že smíte jet jen 90tkou, nemáte tempomat, takže pak už střídáte nohy... Hrozný. Ale všichni to mají stejné."