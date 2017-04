Smyk, skok, potlesk. Macík se v Sosnové před fanoušky vyřádil

Jaké to je rozhýbat několik dakarských tun takovým způsobem, že kamion jede bokem? A co takhle nadupanou mašinu zvednout ze země? Pro závodníky náročné rallye je to rutina, a to dokázali fanouškům i na nedávném Mogul Dakar Setkání v Sosnové. „Drifty a skoky si obrovsky užívám, strašně mě to baví," svěřil se Martin Macík z týmu Big Shock Racing, kterému redakce iSport TV umístila na vůz GoPro kameru.