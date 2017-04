Výhra na Dakaru? Proč ne, Češi k ní nemají daleko, chválí šéf slavné rallye

Do startu Dakaru 2018 zbývá ještě více než sedm měsíců, ale všechno je třeba pořádně připravit. I proto se ve čtvrtek v Praze objevil sportovní ředitel a bývalý pětinásobný vítěz náročné rallye Marc Coma a rozpovídal se o jubilejním čtyřicátém ročníku. Slíbil více písečných dun a zavrhl možný návrat do Afriky. A také přiblížil, jak to je s Dakarem a českými závodníky. „Jejich výkonnostní posun je vidět," těšilo čtyřicetiletého rodáka z Barcelony.

Jak z pozice sportovního ředitele hodnotíte poslední výkony českých závodníků?

„Na Dakaru je Čechů mnoho a každým rokem nabírají zkušenosti a zlepšují se. Navíc jsou viditelní ve všech kategoriích. Je příjemné vidět zemi, jako je například ta vaše, kde je dakarská kultura silně zakořeněná a má tu své místo. Pro nás jako organizátory je to velké plus a je to dobře pro celý motorsport."

Jak se vám v průběhu let s českými jezdci spolupracovalo?

„Velmi dobře, mám mezi nimi spoustu přátel. Hlavně mezi motorkáři, a to z dob, kdy jsem ještě jezdíval. Ale teď z pozice sportovního ředitele pronikám spíš mezi týmy, hlavně mezi trucky, takže například kluky z Buggyry. Tyhle borce hodně respektuji, musíte být pořádný chlap, abyste takovou mašinu zvládl a nebál se sešlápnout pedál až na zem."

Karel Loprais kdysi vyhrával Dakar pravidelně, může ho někdo z českých jezdců brzy napodobit?

„Proč ne, z mého pohledu k tomu nemají Češi daleko. Samozřejmě k tomu vždy je potřeba určitá porce štěstí a nová nastupující generace se všechno ještě musí naučit. Třeba to ještě nevyjde příští rok, ale ten posun je vidět a všechno jde dobrým směrem. A to je to hlavní."

Příští ročník Dakaru bude jubilejní čtyřicátý. Mají od něj fanoušci očekávat něco speciálního?

„To by tedy měli, hodně na tom pracujeme. Jsme rádi, že se závod takhle daleko dostal a stále si udržuje svého ducha. Také se velmi těšíme na závodění v Peru, které přichází nově a díky němu bude první týden hodně zajímavý. Tady očekávejte mnoho soubojů v dunách a otevřenou poušť, tedy něco, co závodníci v uplynulých letech postrádali. V Bolívii je zase Dakar obrovský fenomén, vloni na nás v La Pazu čekalo 800 tisíc lidí! No a Argentina asi nejlépe splňuje kritéria dakarského závodění."

Mezi závodníky se v posledních letech často vyskytují hvězdy WRC a celá rallye je tak o mnoho rychlejší, nezdá se vám?

„Ano, ale když se podíváte i v dřívějších dobách často Dakar jezdili závodníci z dalších motoristických disciplín. Děje se to stále a já si myslím, že to je skvělé. Pro mě je důležité uchovat podstatu závodu, není to jen o rychlosti, výrazný podíl na celkovém výsledku závodníka stále má schopnost správné navigace."

A jak to bude s písečnými etapami, v předchozích letech jich výrazně ubylo.

„Už před rokem jsme objevili několik hezkých míst v Bolívii a na severu Argentiny, ale jezdci si stále stěžovali, že jich chtějí více. No, po roce 2018 už si jich možná zase budou přát méně."

Asi každý rok se spekuluje o tom, jestli by se slavný závod nemohl znovu přesunout do Afriky. Připadá taková možnost v úvahu?

„Popravdě ne. Tuhle otázku dostávám často a odpověď je snadná, sociální i politická situace je v Africe složitá a závodění tam je v tuto chvíli nemožné. Navíc v Jižní Americe máme díky tomu plno úžasných míst, která ještě můžeme objevit. Třeba se časem připojí i nové země."

Celá rallye se v uplynulých letech vydává komerčnějším směrem a není jen tím tradičním závodem plným dobrodruhů. Je to dobře?

„Doba, ve které se pohybujeme k tomu vybízí, musí to být trochu komerční. Tato stránka je velmi důležitá pro týmy, pro organizaci, pro všechny. Ale vždycky musíte najít vhodný kompromis a nepřehlížet sportovní stránku."

Dakar je stále vaším životem, nemrzí vás, že už se ho neúčastníte aktivně?

„Motorky stále miluju, ale tato etapa je pro mě už uzavřená. Člověk samozřejmě nikdy neví, ale jsem skutečně spokojený s tím, co teď dělám."