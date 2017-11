Buggyra nasadí tři kamiony, Prokop chce být na Dakaru do desítky

"Už v minulém ročníku jsme se cpali do desítky a nakonec skončili jedenáctí. A bylo by škoda se o to letos nepokusit, je to náš jednoznačný cíl, i když jsme si vědomi, že to nebude jednoduché," řekl Prokop na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Šéf týmu MP Sports se pro nadcházející závod vrátil ke spolupráci s navigátorem Janem Tománkem, s nímž jezdí v posádce i při klasické rallye. "Oproti loňskému roku se nám podařilo hodně zrychlit auto, což bylo vidět v Maroku na posledním závodě, kde byla kompletní špička a my jsme byli schopni držet se šestí," podotkl Prokop, jenž byl v 39. ročníku Dakaru nejlepší netovární posádkou mezi osobními automobily.

Kolomý bude již popáté jedničkou týmu Buggyra Racing, i on ale bude spolupracovat s novými členy posádky. Bratry Kiliany nahradí navigátor Rostislav Plný a mechanik Jiří Stross. "Zatím jsme spolu jen v rámci testování, ale myslím, že se bez problémů sladíme. Rosťa už na maratonských soutěžích byl a Jirka se mnou jel Silk way," řekl Kolomý, jehož dakarským maximem je páté místo z roku 2013.

Poslední dva starty se však Kolomému i s ohledem na technické problémy moc nevydařily. "Vyhrané etapy jsou krásné, jsem za to rád, ale rozhoduje až výsledek v cíli. Je to maratonská soutěž. Vždy si říkám, že pojedeme hlavou, ale ona je to už taková střelba, že moc úseků se prodávat nedá," dodal Kolomý, jenž byl letos celkově patnáctý.

Buggyra tentokrát nasadí do rallye tři kamiony. Druhý bude pilotovat Martin Šoltys, třetí, takzvanou rychlou asistenci, pak Pavel Vrňák. "Čeká nás pátý start týmu na Dakaru a cíl je od začátku stejný. Všichni děláme vše pro to, abychom přivezli beduína. Jen tentokráte bude tým o trochu větší," řekl manažer týmu Jan Kalivoda.

Šoltys se na start postaví i přesto, že si v srpnu při závodech v Maďarsku zlomil obratel. Jeho navigátorem bude nejzkušenější český "dakarista", osmašedesátiletý Josef Kalina, kterého čeká již 26. start na legendární soutěži. Třikrát ji po boku Karla Lopraise vyhrál.