Od Čecha až na Dakar. Bývalý kouč Chelsea pojede slavnou rallye

Čtyřicetiletý Villas-Boas, jehož strýc Pedro v roce 1982 také na Rallye Dakar startoval, se před trenérskou kariérou aktivně účastnil offroadových závodů a byl nadšencem do terénních motocyklů. Kategorie motocyklů také byla jeho první volbou i pro Rallye Dakar, ale dozvěděl se, že to obnáší minimálně rok pečlivé přípravy. "Bylo by prý lepší to zkusit s autem. Tak jsem se spojil s týmem Overdrive a tady jsem," citoval Villase-Boase web soutěže.

A na "palubu" přibral i kamaráda Fariu, který nad nabídkou spolupráce neváhal. "Když mi to navrhl, musel jsem o tom přemýšlet... asi tak pět sekund," konstatoval Faria. "Bude to velká výzva. Myslím, že to může být dobrý Dakar. Tedy že každý večer dojedeme do bivaku a nedorazíme příliš pozdě," dodal.

Rallye Dakar odstartuje 6. ledna v peruánské metropoli Limě, trasa zavede účastníky i do Bolívie a 20. ledna soutěž po čtrnácti etapách vyvrcholí v argentinské Córdobě.