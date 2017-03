Navrátilec do MotoGP Abraham: Cíle? Rád bych aspoň bodoval

Motocyklový jezdec Karel Abraham by se při svém návratu do seriálu mistrovství světa MotoGP rád pohyboval na bodovaných pozicích. Po nedávných testech věří, že se mu to podaří. Zároveň si však uvědomuje, že teprve ostré závody mu ukážou, jak je na tom ve srovnání se soupeři v královské kategorii doopravdy.

"Otázky na cíle nemám moc rád. Těžko se k tomu vyjadřuje, ale ptají se mě na to všichni a chápu to. Letos je ve startovním poli šestnáct továrních motorek a boduje patnáct. Já bych byl hrozně rád za body," řekl Abraham na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Sedmadvacetiletý jezdec, jenž v minulé sezoně závodil v MS superbiků, bude v MotoGP jezdit ve španělském týmu Pull&Bear Aspar, který patří čtyřnásobnému světovému šampionovi Jorgemu Martínezovi. Usedat bude na motocykl Ducati ve verzi roku 2015.

"Uvidíme, až se pojede naostro, jak na tom jsem. Třeba se budeme držet ve skupině mezi desátým a patnáctým místem a pak bude cílem dostat se do desítky. Nebo bude těžší je získat, než si teď myslím," uvedl Abraham, jehož týmovým kolegou bude Španěl Álvaro Bautista, který však má k dispozici novější model motocyklu.

"Věřím, že Ducati má svoje tratě, kde bude i silnější než některé tovární týmy. Zase jsou tratě, kde je slabší, protože je to strašně specifická motorka," řekl Abraham, který již v minulosti s ducati závodil a italský stroj si oblíbil.

"Ducati mi vždy seděla a dobře se mi na ní jezdilo. Možná i proto, že má nejvyšší maximální rychlost a já má rychlost rád," usmíval se Abraham, který už jezdil také s hondou, aprilií nebo KTM. "Hodně lidí si musí na Ducati zvykat a učit se, mně osobně ale sedí," podotkl.

Stejně jako další jezdci MotoGP má za sebou oficiální testování v Malajsii a Austrálii. Ještě předtím motocykl zkoušel i ve Valencii a v Jerezu. "Až na poslední den v Austrálii byly testy až nad očekávání dobré. Máme za sebou pět výborných dnů, ale já ze svého beru za super i ten šestý. Sice jsme nejezdili rychlá kola, ale simulovali jsme závod," řekl Abraham.

Při testech se pohyboval většinou kolem patnáctého místa, ale radost mu dělaly hlavně zajeté časy. "Byl jsme s nimi spokojený, ale říkal jsem si, že bych mohl být ještě více vepředu. Před začátkem testů jsem si myslel, že by takový čas měl patřit do desítky. Bude to nabité, ale myslím si, že během závodů nebude tolik prostoru, aby všichni vypiplali motorku do takového detailu a bude to trošku roztahanější," uvažoval Abraham, kterého čeká ještě testování v Kataru. Na okruhu Losail také MS poslední víkend v březnu začne.