Návrat do MotoGP. Někde si troufám na první desítku, říká Abraham

Po roční odmlce startuje MS silničních motocyklů znovu s českým jezdcem v hlavní třídě MotoGP. Karel Abraham se vrací po odbočce v superbicích, slabé stejně jako byl jeho poslední rok 2015 mezi elitou. Do comebacku vkládá značné naděje, odehraje se na jeho oblíbeném motocyklu Ducati. Na něm byl dosud v kariéře nejúspěšnější. Druhým Čechem bude Jakub Kornfeil ve třídě Moto3; ten bude naopak navazovat na loňskou životní sezonu.

V minulé sezoně dovedli motocykl Ducati k vítězství v mistrovství světa jednou Andrea Iannone a jednou Andrea Dovizioso. Nebylo to bůhvíco, ale pořád to byla zdaleka nejlepší sezona italské značky za posledních šest let, kdy byla úplně bez prvenství v Grand Prix.

Ducati je specifická, nevyzpytatelná, říká se. Nemůže na ní jezdit každý. Nyní si její nástrahy jde vyzkoušet český pilot Karel Abraham. Už podruhé – ducati měl v garáži na začátku své kariéry v MotoGP v letech 2011 a 2012.

Symbolicky ji má znovu v roce, který lze považovat za jeho druhý začátek. Po sezoně v šampionátu superbiků Abraham doufá alespoň v částečný návrat někdejších časů.

„S ducati je zajímavé to, že se chová na každém okruhu jinak. Někde budeme muset hodně pracovat s pneumatikami, někde víc s podvozkem. Někde budeme rádi za jakýkoliv bod, někde si troufám atakovat první desítku,“ shrnuje brněnský jezdec, který pro rok 2017 našel místo ve španělském týmu Pull&Bear Aspar, patřícím čtyřnásobnému šampionu Jorgemu Martínezovi.

Zrovna závod na okruhu v Kataru, kde letošní MS (se srpnovou obvyklou zastávkou v Brně) o víkendu začne, může z jeho pohledu svádět k optimismu. „Katar byl pro ducati dobrý vždycky,“ uvědomuje si. Na paměti má nejen loňské vítězství Jorgeho Lorenza na italském stroji, ale i nejrychlejší čas okruhu, který tam na ducati zajel Iannone. I Abraham se právě v Kataru nedávno během testů blýskl čtvrtým nejlepším časem.

Abraham v MotoGP naposledy bodoval před třemi lety

Posledním mužem, který byl na ducati doopravdy úspěšný, byl v roce 2010 bývalý mistr světa Casey Stoner. Jeho nástupci už se dívali na záda hondám a yamahám. Nicméně Iannone tvrdí: „V posledních letech je jízda na ducati čitelnější. Motorka je úplně jiná, vyžaduje určitý jízdní styl, ale také má potenciál být konkurenceschopná. Jen stačí zjistit, jak z ní vytěžit maximum.“ Zjistí to Abraham? Pro něho jsou počty snadnější v tom, že každé umístění na bodovaných příčkách bude v jeho bilanci pokrokem oproti předchozím sezonám, v nichž se potýkal se zdravotními problémy a zklamáními. Naposled v MotoGP bodoval před třemi lety.

„Jsem trochu nervózní. Tohle je po pár sezonách zase má šance ukázat se v dobrém světle,“ netají. Věří si, že si s návratem poradí. „Už když jsem do MotoGP přicházel, věděl jsem, že ducati je motorka, která mi bude sedět. A jen jsem se v tom utvrdil, když jsem později jezdil ještě na hondě a aprilii. Testoval jsem i KTM, takže mám co porovnávat. Ducati mi z toho vychází nejlépe, možná i proto, že dosahuje nejvyšších rychlostí. A já mám rád rychlost, rychlé zatáčky,“ těší se.

To 23letý Jakub Kornfeil má za sebou již sedm kompletních sezon ve třídě Moto3 a v uplynulé sezoně dosáhl svého maxima. Nasbíral 112 bodů, skončil celkově osmý a stejně jako o rok dříve se probojoval na stupně vítězů. Přesto po sezoně změnil barvy a bude jezdit za tým Prüstl GP Peugeot Motorcycles. „Z předchozího týmu jsem necítil takový zápal. A ten já vyžaduji,“ řekl. V posledních testech před startem sezony byl jedenáctý, na předešlých v Jerezu ale zajel čtvrtý čas.

Jeho obvyklý český soupeř ve třídě Moto3 Karel Hanika přišel o místo v seriálu již v průběhu minulé sezony a nové působiště ani pro letošek nenašel.