Parádní návrat Abrahama do MotoGP! V Kataru dojel 14, vyhrál Viňales

Motocyklový závodník Karel Abraham oslavil návrat do mistrovství světa MotoGP bodovaným 14. místem ve Velké ceně Kataru. V nejnižší kategorii Moto3 skončil pod umělým osvětlením v Losailu bez bodů na dvacáté příčce Jakub Kornfeil.

Sedmadvacetiletý Abraham se letos vrátil do šampionátu silničních motocyklů po sezoně strávené v superbicích. Hned při obnovené premiéře dosáhl na ducati prvního bodovaného umístění od září roku 2014.

"Super dva body po hoooodně dlouhé době. Hlavně jsme chtěli dojet a odvézt nějaké body, což se podařilo," radoval se Abraham na facebooku. "Samotný závod bych ale nehodnotil úplně nejlíp. Snažil jsem se tlačit, jak to šlo, ale bylo těžký po dešti jet aspoň trochu s jistotou. Ale z Kataru odjíždím šťastný a těším se na další závod do Argentiny," dodal český jezdec.

Pro vítězství si při prvním startu na tovární yamaze dojel Španěl Maverick Viňales, jenž ve vyrovnaném souboji porazil Itala Andreu Doviziosa s ducati. Úspěch týmu Yamaha podtrhl třetím místem osmatřicetiletý Ital Valentino Rossi.

Závod senzačně několik úvodních kol vedl nováček v MotoGP Johann Zarco, který si vypracoval téměř dvousekundový náskok. Snaha dvojnásobného šampiona třídy Moto2 však skončila po čtyřech okruzích pádem.

V závodě Moto3 se třiadvacetiletý Kornfeil posunul o jednu příčku oproti postavení na roštu. Start ze sedmé řady se jezdci továrního týmu Peugeot nepovedl, klesl až do závěru třetí desítky a postupně se musel propracovávat zpět. Za vítězem zaostal o 28 sekund.

"Bohužel to dnes vůbec nešlo, protože jsem na rovinkách dostával neskutečně na frak. Motorka fungovala velmi dobře v zatáčkách. Tam jsem byl schopný kdykoliv předjet, někdy i dva jezdce najednou. Výjimkou nebylo ani předjetí venkem. Jenže co z toho, když se pak soupeři kolem mě přesypali, jako kdyby jeli na Moto2. Takto to bylo pořád dokola," uvedl v tiskové zprávě Kornfeil. "Chybné rozhodnutí ohledně převodů jde na naši hlavu a rozhodně se podobná situace nesmí opakovat."

Závod vyhrál devatenáctiletý Španěl Joan Mir po těsném souboji ve vedoucí skupině před Britem Johnem McPheem a svým krajanem Jorgem Martínem.

V kategorii Moto2 si dojel pro první výhru v kariéře Ital Franco Morbidelli.

Velká cena Kataru, úvodní závod mistrovství světa silničních motocyklů:

Moto3:

1. Mir (Šp./Honda) 38:27,364, 2. McPhee (Brit./Honda) -0,135, 3. Martín -0,218, 4. Canet (oba Šp./Honda) -0,252, 5. Fenati (It./Honda) -0,453, 6. Migno (It./KTM) -0,579, ...20. Kornfeil (ČR/Peugeot) -28,034.

Moto2:

1. Morbidelli (It./Kalex) 40:18,480, 2. Lüthi (Švýc./Kalex) -2,681, 3. Nakagami (Jap./Kalex) -3,304, 4. Oliveira (Portug./Red Bull) -3,584, 5. Á. Márquez (Šp./Kalex) -11,226, 6. Marini (It./Kalex) -13,747.

MotoGP:

1. M. Viňales (Šp./Yamaha) 38:59,999, 2. Dovizioso (It./Ducati) -0,461, 3. Rossi (It./Yamaha) -1,928, 4. M. Márquez -6,745, 5. Pedrosa (oba Šp./Honda) -7,128, 6. A. Espargaró (Šp./Aprilia) -7,661, ...14. Abraham (ČR/Ducati) -29,123.