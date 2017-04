Abraham se po životní kvalifikaci propadl, na 10. místo mu pomohly pády

Jakub Kornfeil naopak v nejslabší Moto3 ani podruhé nebodoval, v Termas de Río Hondo skončil osmnáctý. Ve všech kubaturách se z vítězství radovali stejní jezdci jako v zahajovacím závodě v Losailu - Španěl Maverick Viňales na yamaze mezi elitou, jeho krajan Joan Mir s hondou v Moto3 a Ital Franco Morbidelli s kalexem v Moto2.

Abraham do závodu MotoGP vůbec poprvé odstartoval z první řady, poté co před kvalifikací patřil v Argentině i v trénincích překvapivě k nejrychlejším. V závodě to však neplatilo. Po pádu v dopoledním warm upu startoval s druhým strojem a záhy se začaly rozplývat jeho naděje na to, že by se k životnímu výsledku dobral i v samotné Velké ceně. Od počátku začal klesat závodním polem až do druhé desítky pořadí a propad zastavil až na 14. místě.

"Ráno jsem měl poměrně velký pád a dost jsem zničil motorku. Museli jsme startovat s druhou," uvedl Abraham na facebooku. "Asi bych kecal, kdybych tvrdil, že to nebylo trochu stresující stát v první řadě. Po startu byli někteří jezdci dost ostří a při předjíždění jsem tak několikrát ztratil opravdu hodně, protože jsem se prostě nechal vyvézt ven. Během závodu jsem se cítil docela jistě, akorát ze zatáček jsem měl trošku pomalejší výjezdy, protože se zadek docela protáčel."

K nejlepšímu výsledku od sedmého místa ve Velké ceně Valencie na závěr sezony 2012 mu pak pomohly i pády soupeřů - z první pozice havaroval mistr světa a vítěz kvalifikace Marc Márquez, jiný Španěl Aleix Espargaró zase smetl Itala Andreu Doviziosa, druhého muže z Kataru. Sedmé místo zůstalo v MotoGP Abrahamovým maximem, dosáhl na ně hned třikrát.

"Ale jinak naprostá spokojenost. Z Argentiny odvážíme šest bodů a to je naprostá paráda! Ještě musíme získat trošku zkušeností na přednějších pozicích, abych to s nima zvládl příště líp," dodal.

Kornfeil měl po startu z 22. pozice k bodům daleko. Oproti závodu v Kataru si český jezdec na motocyklu Peugeot výsledkově polepšil o dvě místa, ale od patnácté příčky ho dělilo téměř osm sekund.

"Bohužel je potřeba se podívat pravdě do očí a uvědomit si, že takto závodit nejde. Taková je realita, byť je velmi tvrdá. Motorce prostě chybí výkon a myslím, že každý, kdo aspoň trošku sledoval dnešní závod, to musel vidět," konstatoval Kornfeil na facebooku. "Je to hrozně frustrující, když se můžete přetrhnout, celý závod jedete totální hranu a stejně je to všechno zbytečné, protože na rovince si s vámi každý udělá, co chce a kdy chce," dodal rozmrzele.

V Moto3 pořadí na prvních třech místech kopírovalo výsledky z Kataru. Devatenáctiletý Mir vyhrál opět před britským vítězem kvalifikace Johnem McPheem a krajanem Jorgem Martínem a připsal si třetí triumf v kariéře.

Velká cena Argentiny, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Termas de Río Hondo:

Moto3:

1. Mir (Šp./Honda) 38:33,377, 2. McPhee (Brit./Honda) -0,261, 3. Martín (Šp./Honda) -0,339, 4. Öttl (Něm./KTM) -0,641, 5. Migno (It./KTM) -0,890, 6. Loi (Belg./Honda) -7,598, ...18. Kornfeil (ČR/Peugeot) -20,573.

Průběžné pořadí (po 2 z 18 závodů): 1. Mir 50, 2. McPhee 40, 3. Martín 32, 4. Migno 21, 5. Fenati (It./Honda) 20, 6. Canet (Šp./Honda) 18.

Moto2:

1. Morbidelli (It./Kalex) 39:50,036, 2. Oliveira (Portug./KTM) -1,683, 3. Lühti (Švýc./Kalex) -10,551, 4. Baldassarri (It./Kalex) -15,577, 5. Vierge (Šp./Tech 3) -24,527, 6. Corsi (It./Speed Up) -24,783.

Průběžné pořadí (po 2 z 18 závodů): 1. Morbidelli 50, 2. Lühti 36, 3. Oliveira 33, 4. Baldassarri 21, 5. Vierge 18, 6. Nakagami (Jap./Kalex) 16.

MotoGP:

1. M. Viňales (Šp./Yamaha) 41:45,060, 2. Rossi (It./Yamaha) -2,915, 3. Crutchlow (Brit./Honda) -3,754, 4. Bautista (Šp./Ducati) -6,523, 5. Zarco (Fr./Yamaha) -15,504, 6. Folger (Něm./Yamaha) -18,241, ...10. Abraham (ČR/Ducati) -26,403.

Průběžné pořadí (po 2 z 18 závodů): 1. M. Viňales 50, 2. Rossi 36, 3. Dovizioso (It./Ducati) 20, 4. Redding (Brit./Ducati) 17, 5. Crutchlow 16, 6. Folger 16, ...15. Abraham 8.