Kornfeilův olej složil půlku závodníků, po restartu si dojel pro body

Za suverénním Španělem dojel s odstupem více než čtyř sekund na druhém místě krajan Aron Canet, na stupních vítězů je doplnil Ital Fabio Di Giannantonio. Kornfeil, jenž se dlouho držel ve skupině bojující o druhou příčku, nakonec ztratil kontakt a za Mirem zaostal o 7,5 sekundy.

Unbelievable scenes in #Moto3! Nearly half the field down in one turn!#FrenchGP pic.twitter.com/OneoWHKfce