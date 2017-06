VC Itálie ovládli domácí, Češi bez bodů. Jezdci drželi 69 sekund ticha za Haydena

Velká cena Itálie silničních motocyklů skončila absolutním triumfem domácích jezdců, kteří vyhráli všechny tři závody. Češi na body nedosáhli - Karel Abraham byl v MotoGP šestnáctý, Jakub Kornfeil v Moto3 dvacátý. V nejsilnější kategorii MotoGP si dojel pro vítězství Andrea Dovizioso a v desáté sezoně v královské třídě si připsal třetí triumf. Bývalý mistr světa z nejslabší kategorie do 125 ccm využil na rychlé trati v Mugellu síly své ducati a o 1,281 sekundy porazil španělského lídra šampionátu Mavericka Viňalese na yamaze.

Ducati měla navrch nad yamahou také v souboji o třetí pozici. Ital Danilo Petrucci za sebou o více než sekundu nechal slavnějšího krajana Valentina Rossiho a dosáhl na druhé stupně vítězů v kariéře. Oblíbenec domácích fanoušků Rossi, jenž teprve ve čtvrtek dostal od lékařů svolení ke startu po nehodě při motokrosu z minulého týdne, se musel spokojit se čtvrtou příčkou.

Abraham se celý závod pohyboval daleko za body. Po pádu Cala Crutchlowa a Daniho Pedrosy v posledním kole se posunul na šestnáctou příčku, ale na poslední bodovanou pozici ztratil téměř 12 sekund. Průběžnému pořadí MS vládne Viňales s náskokem 26 bodů před Doviziosem, jenž poskočil z pátého místa na druhé. Čtyři body za ním je třetí Rossi.

Ve třídě Moto3 popáté z šesti závodů mistrovství světa nebodoval dvacátý Kornfeil. Nenavázal na jedenácté místo z Le Mans, kde ukončil čekání na první letošní body. Pro první triumf v kariéře si dojel domácí Andrea Migno z Rossiho týmu.

Jednadvacetiletý Migno porazil v italském souboji o tři roky mladšího Fabia Di Giannantonia o 37 tisícin sekundy. Na stupně vítězů se prosadil poprvé v sezoně, jeho maximem v šampionátu dosud byla dvě třetí místa z loňského roku.

Premiérové pódium si vyjel třetí Španěl Juanfran Guevara. Jeho krajan Joan Mir udržel vedení v seriálu, i když skončil až sedmý.

Kornfeil se celý závod pohyboval v závěru netypicky velké vedoucí skupiny o 24 jezdcích. Čtyři kola před koncem se posunul na osmnáctou pozici, v posledním okruhu ale klesl.

"Je až neuvěřitelné, že ta skupina vydržela celou dobu závodu. Rád bych řekl, že jsem byl ve skupině o vítězství, ale to rozhodně není pravda. Moje malé vítězství bylo, že jsem se tam dokázal udržet, a to je vše. Stálo to obrovské úsilí. Pomýšlet na nějaký útok na vyšší pozice bylo bohužel nemožné," uvedl v tiskové zprávě Kornfeil.

69 sekund ticha pro Haydena

Za vítězným Mignem zaostal pouze 3,053 sekundy. "Za dvacet kol je to minimální ztráta, ale pozice je velmi špatná. Body byly kousíček, ale zároveň hrozně daleko. Každopádně to bylo maximum, čeho jsme byli dneska schopní," dodal český jezdec.

V Moto2 se dočkal vítězství po osmi letech Ital Mattia Pasini. Po vyrovnaném boji se Švýcarem Thomasem Lüthim a Španělem Álexem Márquezem vyhrál pojedenácté v kariéře, ale poprvé od Grand Prix v Mugellu v roce 2009, kdy triumfoval ještě v tehdejší třídě do 250 ccm.

Úspěch Pasiniho rozradostnil natolik, že při snaze vyskočit na nejvyšší stupínek upadl. V čele šampionátu zůstal další Ital Franco Morbidelli, který po vítězství v kvalifikaci dojel čtvrtý.

Před začátkem závodů se účastníci mistrovství světa shromáždili k uctění památky Američana Nickyho Haydena. Na počest bývalého mistra světa MotoGP, který nedávno zemřel po srážce na kole s automobilem, drželi 69 sekund ticha - 69 bylo Haydenovo závodní číslo.

Velká cena Itálie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Mugellu:

MotoGP: 1. Dovizioso (It./Ducati) 41:32,126, 2. M. Viňales (Šp./Yamaha) -1,281, 3. Petrucci (It./Ducati) -2,334, 4. Rossi (It./Yamaha) -3,685, 5. Bautista (Šp./Ducati) -5,802, 6. M. Márquez (Šp./Honda) -5,885, ...16. Abraham (ČR/Ducati) -42,306.

Průběžné pořadí (po 6 z 18 závodů): 1. M. Viňales 105, 2. Dovizioso 79, 3. Rossi 75, 4. M. Márquez 68, 5. Pedrosa (Šp./Honda) 68, 6. Zarco (Fr./Yamaha) 64, ...19. Abraham 9.

Moto3: 1. Migno (It./KTM) 39:43,963, 2. Di Giannantonio (It./Honda) -0,037, 3. Guevara (Šp./KTM) -0,166, 4. D. Binder (JAR/KTM) -0,362, 5. Canet (Šp./Honda) -0,364, 6. McPhee (Brit./Honda) -0,419, ...20. Kornfeil (ČR/Peugeot) -3,053.

Průběžné pořadí (po 6 z 18 závodů): 1. Mir (Šp./Honda) 108, 2. Canet 74, 3. Di Giannantonio 71, 4. Fenati (It./Honda) 68, 5. Migno 68, 6. McPhee 63, ...24. Kornfeil 5.

Moto2: 1. Pasini (It./Kalex) 39:30,974, 2. Lüthi (Švýc./Kalex) -0,052, 3. Á. Márquez (Šp./Kalex) -0,136, 4. Morbidelli (It./Kalex) -3,643, 5. Oliveira (Portug./KTM) -5,124, 6. Marini (It./Kalex) -13,266.

Průběžné pořadí (po 6 z 18 závodů): 1. Morbidelli 113, 2. Lüthi 100, 3. Á. Márquez 78, 4. Oliveira 70, 5. Bagnaia (It./Kalex) 53, 6. Pasini 49.