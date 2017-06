Český talent pro MotoGP: po strašidelném pádu a operaci už se těší na motorku

Pád přišel předminulý víkend v rámci závodů juniorského mistrovství světa CEV Repsol Moto3. Při svém debutu na okruhu v Barceloně měl Salač pád už v sobotní první kvalifikaci, tam se ale highsider obešel ještě bez následků a pilot ze Všejan se bez potíží vrátil na trať.

O den později už to bylo horší.

Ve snaze ještě zrychlit následoval těžký pád v podobě dvojitého highsideru. Salač utrpěl vážnou zlomeninu stehenní kosti levé nohy a značné zhmoždění dutiny břišní.

„Zůstal jsem ležet s velkou bolestí a nemohl jsem se moc hýbat. Věděl jsem, že mám zlomenou nohu, bylo vidět, jak se mi přetočila. Ten den mi bylo opravdu hrozně, navíc jsem měl ještě pohmožděné břicho a slezinu, takže jsem podstoupil veškerá vyšetření a poté mě převezli do specializované kliniky,“ vzkazoval ze Španělska závodník, který vloni dokončil Red Bull Rookies Cup na 9. místě a letos už se dokázal dostat na stupně vítězů v Jerezu.

Zlatá mononukleóza, mohl si možná říkat v nemocnici naproti stadionu Camp Nou, kde hrávají Messi a spol. v dresech Barcelony. Na ten se mohl jenom smutně dívat přes okno. Operace nohy proběhla minulou středu, po několika dalších dnech se pilot týmu Montáže Brož vydal domů.

„Náročná operace dopadla dobře. Nyní už je to na mě... rehabilitace, cvičení, atd... Chtěl bych poděkovat doktoru Ginebredovi a jeho týmu za skvělou práci na sále! Také bych chtěl poděkovat rodině, která tu pro mě celou dobu byla, všem lidem co mi psali a mysleli na mě, týmu Montáže Brož racing za víkend, ve kterém jsme udělali další krok dopředu, a Red Bull MotoGP Rookies Cupu se chci zároveň omluvit za to, že nemůžu startovat v Assenu. Moc mě mrzí, že jsem všechny zklamal, o tom víkendu (v Barceloně) jsme byli velice silní a mohli jsme bojovat o přední pozice,“ uvedl Salač ve vztahu k poslednímu závodu na nizozemském okruhu.

Krátce po operaci si už 15letý jezdec uvědomuje, že návrat na dráhu nebude jen tak.

„Doufám, že se vrátím ještě v lepší formě, i když to bude velmi těžké. Už se ale těším, až se zase posadím na motorku. Uvidíme se brzo na závodní trati!“ těší se.