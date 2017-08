Po těžkém zranění je talent pro MotoGP zázračně zpět, hnal ho start v Brně

Na tiskovou konferenci před brněnskou Grand Prix přišel ještě Filip Salač (15) s jednou berlí, aby ulevil nedávno zlomené noze. „Když chci, můžu už chodit i bez berle. Případně udělám pár dřepů,“ usmíval se.

Považuje to za příslib před víkendem, v němž se chce při brněnském závodě vrátit do seriálu Red Bull Rookies Cupu. Rozhodne se ve čtvrtek, kdy potřebuje projít zdravotní prohlídkou oficiálního lékaře seriálu MotoGP přímo na Masarykově okruhu. „Ještě jsem u něho nebyl, ale vím, kdo to je. Slyšel jsem, že je hodnej. Snad to vyjde,“ přeje si.

Zní to jako bezmála zázračný návrat po těžké havárii v Barceloně, kde se na Salače sesypalo hodně smůly. Zejména ho potkaly dva highsidery; ten první ještě ustál, sjel s motorkou do kačírku a až tam spadl, druhý ho už vymrštil do vzduchu a ještě padla motorka na něho.

Salač zůstal v Barceloně, podstoupil složitou operaci.

Sezona vypadala jako odpískaná.

„Ona vlastně je, o možnost bojovat o titul jsem přišel, vynechal jsem mnoho závodů. Byl jsem v průběžném pořadí druhý, to je pryč. Zase ale můžu jen překvapovat, což je můj cíl,“ plánuje bojovat. Ideálně už teď v Brně.

Co ho vlastně dostalo tak rychle zpět?

„Měl jsem zlomenou stehenní kost, tedy ještě mám…“ pousměje se. „Ale rekonvalescence byla dobrá, snažili jsme se ji co nejvíc urychlit. Chodil jsem na mikroproudy a na magnet, na elektroléčbu, dodržoval jsem i stravu, jakou mi doporučil doktor. Vypadalo to (léčení) na delší dobu, ale nakonec se to povedlo takhle. Tak uvidíme, jak to dopadne zítra.“

Jako malý kluk sledoval v televizi, když takové jezdce jako Valentino Rossi nebo Jorge Lorenzo museli mechanici vysazovat na motorku, protože sami by to se zlomeninami nezvládli. Motivuje ho dokázat, že je podobně tvrdý jako oni.

Navíc ho k návratu povzbuzuje Red Bull, zastřešující společnost šampionátu mladých talentů.

„Docela na to tlačí, protože jde o Brno, domácí závod,“ přiznává Salač.

Sám by se ale na okruh nehnal, kdyby necítil, že má šanci projít prohlídkou. Tím, že se cítí dobře, je jeho rozhodování jednodušší.

Až pak, pokud dopadne prohlídka dobře, se Salač zase posadí na motorku.

„Nechtěli jsme to pokoušet, každý den na rehabilitaci je dobrý. V pátek bych už ale normálně jezdil,“ kalkuluje.