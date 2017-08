Kornfeil měl pech, po pádu dojel v kvalifikaci na VC České republiky na 24. místě

Překvapivým vítězem kvalifikace se stal Gabriel Rodrigo z Argentiny, který triumfoval poprvé v kariéře a stal se prvním Argentincem od roku 2004, kterému se něco takového podařilo. Rodrigo na tom byl přitom stejně jako Kornfeil, také v úvodu upadl.

"Jsem nakonec rád, že jsem po tom všem zajel 2:10,1. Myslím si, že jsme měli našláplé na hodně dobrou kvalifikaci a už v prvním kole, ve kterém jsem spadl, jsme s Rodrigem jeli hodně velký kalup a bylo to na 2:09 něco. Je to hodně velká škoda," řekl Kornfeil, jenž v dopoledním třetím tréninku zajel 17. čas a pomýšlel na umístění v elitní patnáctce. Nakonec do závodu odstartuje z osmé řady.

Po havárii, kdy se dostal do kontaktu s Argentincovým motocyklem, však byl rád, že vůbec zajel jedno měřené kolo. Čtyřiadvacetiletý Čech, který byl před rokem v Brně šestý, přiznal, že měl po pádu hvězdičky před očima a bál se, že má otřes mozku.

Když poté mechanici upravili značně poničený motocykl a on se vydal zkušebně na trať objet jedno kolo, měl nefunkční brzdy. "I když v boxech bylo všechno hodně hektické, nevím, jak se to mohlo stát. Myslel jsem, že v plné rychlosti opět havaruji," uvedl Kornfeil s tím, že i když se v závěru vydal na trať odjet jedno měřené kolo, měl motocykl k ideálu hodně daleko.

V kvalifikaci se dnes na Masarykově okruhu představí ještě dva čeští jezdci: Karel Abraham ve třídě MotoGP a na divokou kartu v Moto2 startující Karel Hanika.

Kvalifikace na Velkou cenu České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:



Moto3: 1. Rodrigo (Arg./KTM) 2:08,571, 2. Fenati (It./Honda) -0,150, 3. Guevara (Šp./KTM) -0,303, ...24. Kornfeil (ČR/Peugeot) -1,597.