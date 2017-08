ONLINE: České naděje drží v MotoGP Abraham, Kornfeil i Hanika vyhořeli

Kornfeil nedokázal na domácí půdě navázat na loňské šesté místo. V úvodu závodu se propracoval na desátou pozici, postupně ale ztrácel a propadl se mimo bodované příčky.

Čtyři kola před cílem byl čtyřiadvacátý, v závěru se ale posunul na dvacáté místo. V letošní sezoně zatím bodoval pouze v květnu ve francouzském Le Mans, kde skončil jedenáctý. V průběžné klasifikaci mu patří 26. místo.

"Odstartoval jsem dobře, ale problém byl v tom, že trať osychala. Déšť nepřicházel, stopa na trati vysychala a já jsem nemohl najít limit, hranici pádu," řekl Kornfeil ke střední části závodu, ve které za soupeři zaostával.

Jeho výkon se zlepšil až v závěru. "Snažil jsem se držet za jezdci a ujet těm za mnou, ale nedařilo se," doplnil. Zároveň poukázal na slabší výkon svého motocyklu Peugeot, na který si stěžuje celou sezonu.

Na obtížné podmínky poukázal i Mir. "Proto jsem nesmírně rád, že se mi podařilo závod dotáhnout k vítězství, které věnuji tragicky zesnulému bývalému slavnému jezdci a krajanovi Ángelu Nietovi," řekl v cíli.

Mir od začátku jezdil ve vedoucí čtyřčlenné skupině a dlouho kontroloval situaci za zády svých soupeřů. Na první místo zaútočil až tři kola před cílem. V závěru ještě odrazil útok Fenatiho, jemuž v poslední zatáčce podklouzlo kolo. Smůlu měl vítěz kvalifikace Argentinec Gabriel Rodrigo, který v poslední zatáčce upadl a závod nedokončil.

Závod Moto2 zdramatizovala dešťová přeháňka. Kvůli ní byl v osmém kole "suchý závod" po pádu Němce Sandro Cortese přerušen. Pořadí při restartu určilo po přezutí na mokré pneumatiky sedmé kolo, v němž projel cílem první při svém jubilejním 200. startu v MS Ital Mattio Pasini.

Toho ale potkala smůla, když v pokračování závodu hned v prvním kole upadl a z boje odstoupil. Do sprintu na šest kol vstoupil suverénně Lüthi, jenž se po bleskovém startu vyhoupl ze sedmého místa do čela a první pozici udržel až do cíle.

"Už ranní zahřívací trénink, jehož poslední dvě kola se jela na mokré trati, mi dodal jistotu. Důležitý byl dobrý start, který byl klíčem k úspěchu," uvedl Lüthi.

VC České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:

Moto3: 1. Mir (Šp./Honda) 44:41,314, 2. Fenati (It./Honda) -0,350, 3. Canet (Šp./Honda) -3,078, 4. Bendsneyder (Niz./KTM) -4,598, 5. Guevara (Šp./KTM) -4,882, 6. McPhee (Brit./Honda) -8,343, ...20. Kornfeil (ČR/Peugeot) -23,680.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 18 závodů): 1. Mir 190, 2. Fenati 148, 3. Canet 126, 4. McPhee 93, 5. Martín (Šp./Honda) 89, 6. Ramírez (Šp./KTM) 88, ...26. Kornfeil 5.



