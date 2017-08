Bizarní nehoda: Iannone se skácel mezi mechaniky, dojel předposlední

Kuriózní nehoda opepřila závod MotoGP v Brně. V boxové uličce na sebe upozornil italský jezdec Andrea Iannone, jemuž výměna motorky po dešti vyšla tak mizerně, že vletěl mezi mechaniky, několik jich pokácel a narazil i do své náhradní motorky, na které mu pak trvalo, než mohl vyjet zpátky na trať. Nebyla to však zcela jeho chyba – za neopatrné vyjíždění z boxů, které mohlo Iannoneho ovlivnit, byl potrestán jeho soupeř Aleix Espargaro.

K bouračce došlo po třech kolech vrcholu Grand Prix na Masarykově okruhu. Závodníci vyjeli na motorkách nastavených do deště, ten ale ustal, trať oschla a bylo potřeba stroje vyměnit. Andrea Iannone zajížděl do boxů, odkud mířil na okruh Aleix Espargaro.

Vystartoval dřív, než měl, Iannone se ho zřejmě lekl, prudce zatočil a manévr nezvládl.

„Pokácel tam toho dost, dokonce i nějaké mechaniky z vedlejšího týmu,“ viděl český jezdec Karel Abraham. „Nebudu se mu za to tlemit. Je to vtipné a úsměvné, ale stát se to může, protože to v boxu klouže a všichni se snaží o co nejrychlejší výměnu. Já jsem to zvládl dost rychle, Iannone ne,“ dodal Abraham.

VIDEO: Kuriózní moment naštěstí skončil bez zranění





Espargaro byl za svůj manévr potrestán ztrátou tři pozic a skončil osmý. Iannone dojel předposlední, tedy na 19. místě. „Byla to týmová chyba. Protože tým zodpovídá za toho, kdo a kdy vyjíždí z boxů. Někdo má jezdce zastavit,“ řekl vítěz závodu Marc Márquez.

Na tiskové konferenci popsal, jak to funguje v jeho stáji: „Mám mechanika, který za to zodpovídá, který mi ukazuje. Je to podobné jako v F1. Tam máte červené světlo a nemůžete vyjet.“