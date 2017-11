Márquez bude ve Valencii útočit na titul MotoGP z pole position

Čtyřiadvacetiletý Márquez zajel nejrychlejší čas v kvalifikaci navzdory pádu. V první řadě továrního jezdce Hondy doplní Francouz Johann Zarco a Ital Andrea Iannone.

Druhý muž průběžného pořadí seriálu Dovizioso by Márqueze o celkově šestý titul ve všech kategoriích připravil pouze v případě, že by v neděli vyhrál a španělský obhájce titulu by skončil hůře než jedenáctý.

Karel Abraham obsadil v kvalifikaci 18. pozici a bude startovat ze šesté řady, Jakub Kornfeil v Moto3 zajel 25. čas a na roštu bude v deváté trojici.

Kvalifikace na Velkou cenu Valencie, závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů:

Moto3:

1. Martín 1:38,428, 2. Mir (oba Šp./Honda) -0,445, 3. Rodrigo (Arg./KTM) -0,548, ...25. Kornfeil (ČR/Peugeot) -2,093.

Moto2: 1. Á. Márquez (Šp./Kalex) 1:35,050, 2. Morbidelli -0,065, 3. Pasini (oba It./Kalex) -0,105.

MotoGP:

1. M. Márquez (Šp./Honda) 1:29,897, 2. Zarco (Fr./Yamaha) -0,349, 3. Iannone (It./Suzuki) -0,502, ...18. Abraham (ČR/Ducati) nepostoupil do 2. části kvalifikace.